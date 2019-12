Scarlett Johansson und Adam Driver sind in Hochform in dieser Tragikomödie um ein Ehepaar, das trotz Scheidung, Sorgerechtsverhandlungen und Anwälten verbunden bleiben will.

Was am Tresen einer Münchner Kneipe mit einer wilden Volksmusik-Session begann, hat sich mittlerweile zu einem Geheimtipp der bayerischen Szene entwickelt.

Peter Stamm: "Marcia aus Vermont" | 11.12. Literaturhaus

Lesung und Vorstellung eines Buches, in dem die Figuren an Leerstellen des Lebens stehen - so wie auch Weihnachten eine solche Zeit ist, in der wir diese Leerstellen besonders stark fühlen.