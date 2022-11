Radstreifen in der Fraunhoferstraße bleiben / Bewaffneter Student in LMU festgenommen

In Signalfarbe gestrichen: die Rad-Streifen in der Fraunhoferstraße.

Von Andreas Schubert

Stellen Sie sich vor: Ich habe tatsächlich mal in der Fraunhoferstraße geparkt. Der Bus war mir vor der Nase weggefahren, es regnete, da kam mir das Car2Go in der Nähe sehr gelegen. Es war wirklich das einzige Mal, dass ich mit dem Auto in die Fraunhofer gefahren bin. Denn wie den meisten anderen auch, war mir natürlich klar, dass es dort beinahe unmöglich war, einen Parkplatz zu bekommen. Aber diesen einen gab es damals. Ob kurz vorher einem der dauerparkenden Anwohner der Wagen gestohlen worden war, oder ich doch aus Versehen in einer Einfahrt stand, weiß ich nicht.

Fest steht: Eine feste Bank für Auto fahrende Geschäftskunden war die Fraunhoferstraße nie. Trotzdem war das Geschrei vor drei Jahren groß, als die Stadt mir nichts, dir nichts sämtliche Parkplätze für zwei Radstreifen opferte. Ganz unrecht hatten die Kaufleute nicht, denn seither gibt es nur noch Lieferzonen in den Seitenstraßen, was beim Transport von schweren Gütern ein Problem sein kann (SZ Plus). Aber die Stadt hat sich nunmal für die Verkehrswende und den Radverkehr und gegen die Autoflut im Zentrum entschieden.

Jetzt bleibt es erst einmal ein paar Jahre so wie es ist: Rote Radstreifen, keine breiteren Fußwege. Erst gegen 2030 soll die Straße dann umgebaut und hoffentlich schöner werden. Denn ein wirklich ansehnliches Portal der Innenstadt ist sie auch ohne parkende Autos nach wie vor nicht.

Bewaffneter Student in Münchner Universität festgenommen Zeugen war in einer Vorlesung die Waffe eines Kommilitonen aufgefallen. Der 18-Jährige besitzt diese jedoch legal. Ob er sie auch mit in die LMU bringen durfte, gilt es nun zu klären.

München sagt Genossenschaften Förderung in Millionenhöhe zu Wegen explodierender Kosten steht der Bau von knapp 1000 bezahlbaren Wohnungen infrage. Die grün-rote Koalition reagiert mit einem Programm, dessen Ausmaß noch nicht absehbar ist.

Tom Brady trainiert beim FC Bayern München Wo bewegen sich die Football-Stars in der Landeshauptstadt vor dem Match am Sonntag? Welche Fan-Feste gibt es in dieser Woche? Ein Überblick.

Betrunkener schubst Reisenden an Bahnsteigkante Der alkoholisierte Geschäftsmann hatte einen Passanten so heftig gestoßen, dass dieser stürzte. Details zum Hergang sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Schüsse auf Porsche-Fahrer Nach einer Verfolgungsfahrt stellt die Polizei den geflüchteten Wagenlenker. Bei der Kontrolle feuert ein Beamter vier Kugeln ab, zwei davon treffen den Mann am Steuer. Der Polizist sagt, das Fahrzeug sei auf ihn zugerast.

Das geheime Leben des Fritz Menzer Der Mechaniker entwickelte die sagenumwobene Chiffriermaschine "Schlüsselgerät 41" der Nazis und unterhielt nach dem Krieg Kontakte zu westlichen Nachrichtendiensten. Lange Zeit wusste nicht einmal seine Tochter davon. (SZ Plus)

