"Let's give it a try": Wenn Tobias Lindner einem Gast einen Wunsch unerfüllt lassen muss, kann man sicher sein, dass er bis dahin schon alles versucht hat.

Von Sara Maria Behbehnani

Es hat etwas von einer zauberhaften Märchenwelt. Einer Welt, in der einem jeder Wunsch erfüllt wird. Einer Welt, in der Unmögliches möglich wird und Träume wahr. In ein längst ausverkauftes Fußballspiel gehen, an einem Ruhetag in der Alten Pinkothek allein vor einem Dürer stehen oder zwei Kilo Stachelbeeren spontan noch um vier Uhr nachts geliefert bekommen... Nichts ist in dieser Welt unmöglich.

Aber möglich machen das keine Feen, sondern die Concierges in den feinsten Hotels der Welt. Und diese Wunscherfüllung gibt es freilich auch nicht umsonst. Es ist ein Luxus, den sich manche schlichtweg leisten können. "Unsere Gäste kommen mitunter aus anderen Sphären. Jemand, der eine Million im Jahr verdient, der hat eine andere Relation zu 1000 Euro als jemand, der 10 000 im Jahr verdient", sagt Tobias Lindner, Concierge im Bayerischen Hof, meiner Kollegin Pia Ratzesberger im Interview. Er erzählt, wie er jede Herausforderung annimmt, um einen Wunsch - und sei er noch so groß - zu erfüllen. (Lesen Sie hier das ganze Interview mit SZ Plus.)

Ein bisschen ist es wohl wirklich eine zauberhafte Märchenwelt - nur mit Geld anstelle von Magie.

Familien zweiter Klasse Wer weniger als 50 000 Euro im Jahr verdient, soll in München keine Kita-Gebühren mehr zahlen müssen. Doch wer sein Kind in einer Eltern-Kind-Initiative hat, profitiert davon nicht. Zum Artikel

Fluggäste bekommen kein Geld für verpasste Flüge Die Lufthansa will Passagiere nach dem Chaostag am Münchner Flughafen nicht entschädigen, da ein außergewöhnlicher Umstand vorliege. Zum Artikel

Mann springt vor S-Bahn - Lokführer erhält keinen Schadenersatz Der Zugführer erlebte einen Suizidversuch mit und konnte danach nicht mehr arbeiten. Geld steht ihm dafür nicht zu. Zum Artikel

Fragen und Antworten zum Castor-Transport Ein eigens entwickelter Castorbehälter und Kosten in Millionenhöhe: Voraussichtlich 2019 werden alte Brennstäbe des Garchinger Forschungsreaktors ins Münsterland gebracht. Zum Artikel

einem Münchner Café: "Kaffee zum hier oder zum awaytaken!" Die deutsche Sprache erlebt einen Niedergang, anders lässt sich der inflationäre Gebrauch von schlechtem Englisch nicht erklären. "Baby Foto Shooting", das klänge noch einigermaßen verständlich, "New Born Shooting" erinnert dagegen an eine Hinrichtung - und Briten können mit diesem Ausdruck so gar nichts anfangen. Zum Artikel

