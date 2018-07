24. Juli 2018, 18:44 Uhr München heute Poller gegen Terror / Renaissance des Transrapids / Stauchaos zum Ferienbeginn

Von Dominik Hutter

Die Totgesagten leben länger. Und so taucht plötzlich ein pfeilschnelles Phantom wieder auf der Agenda auf, zwar noch nicht in München selbst, aber zumindest im näheren Umfeld: der Transrapid, den die Freien Wähler im Landkreis wiederbeleben wollen. Zumindest als Option, man könnte ja damit irgendwohin fliegen.

Vielleicht erinnern sich einige Ältere noch: Der Transrapid, das ist ein auf einem Magnetkissen schwebender Zug, der ohne Räder auskommt, frühere Ministerpräsidenten zu legendären Herumstöpsel-Reden verleitete ("Sie steigen in den Hauptbahnhof ein") und aus der Dreiviertelstunde Fahrtzeit zwischen Stadtzentrum und Flughafen schlappe zehn Minuten machen sollte. Allein: Es mochte ihn nicht jeder. Irgendwann nicht einmal mehr seine Fans.

Gestorben war das schnittige Fahrzeug aufgrund immens hoher Kosten, die manche bis heute als politisch motiviert ansehen, weil das ungeliebte Projekt vor der Landtagswahl 2008 unbedingt beerdigt werden musste. Dennoch erreichte die CSU damals mit gut 43 Prozent einen historischen Tiefstand und verfehlte die absolute Mehrheit. Man muss nicht Verschwörungstheoretiker sein, um die nun eingeleitete Renaissance des Transrapids als Wahlkampftrick der ja durchaus koalitionswilligen Freien Wähler einzustufen. Zugunsten des Wunschpartners CSU. 43 Prozent - das wäre nach den aktuellen Wahlprognosen nicht schlecht.

Das Wetter: Es ist sonnig bei Höchsttemperaturen um die 30 Grad.

Der Tag in München

München droht am Wochenende ein Stauchaos

Die nächsten beiden Wochenenden werden die stauträchtigsten rund um München, nicht nur gen Süden, warnt der ADAC. Zum Artikel

Stadt gibt Studie für Poller und Schranken in Auftrag

Experten sollen klären, welche Orte sich mit Barrieren gegen Terror-Attacken schützen lassen. Das Kreisverwaltungsreferat weist aber auf mögliche Schwierigkeiten hin. Zum Artikel

Verkehr auf der Brienner Straße wird eingeschränkt

Autos dürfen die Brienner Straße künftig nur noch Richtung Westen befahren. Die Verkehrsader ist der am dichtesten von Radfahrern genutzte Abschnitt in ganz München. Zum Artikel

The Burning Hell | 25.07. Kulturstrand Die Kanadier überraschen trotz markantem Bandnamen mit unglaublich sanftmütigem Folk-Rock. Sie haben tolle Texte parat, ihre Melodien sind voller Leichtigkeit.

303 | 25.07. Kino Münchner Freiheit Nach "Die fetten Jahre sind vorbei" liefert Hans Weingartner jetzt das schönste Roadmovie des Jahres: Zwei junge Menschen auf dem Weg durch Europa, die ganz ohne Kitsch über den Sinn des Lebens philosophieren.

Bokanté | 25.07. Muffatcafé Acht namhafte Künstler aus vier Kontinenten, die ihre unterschiedlichen musikalischen und kulturellen Prägungen miteinander teilen: Das ist eine Supergroup jenseits des Mainstreams.

Währenddessen in...

Weiden: Schnitzel-Diebe unterwegs

Drei Kästen Bier, 60 Schnitzel, 60 Frikadellen, 40 Hamburger-Scheiben, 30 Stück Putenfleisch, zehn Backfische, ein Glas eingelegte Kirschen, eine Gasflasche und einen Schrubber haben Unbekannte aus einem Imbiss in Weiden in der Oberpfalz gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei, wo am Wochenende Grillpartys stattgefunden haben. Zum Artikel

