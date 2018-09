14. September 2018, 19:29 Uhr München heute Polizei trennt Jungen von Playstation / "Ausspekuliert"-Demo / Straßensperrungen am Wochenende

Und was die Stadt sonst bewegt.

Von Julia Hägele

Kleine Fluchten in Parallelwelten sind eine schöne Sache, weil die Realität sich zugegeben nicht immer von ihrer besten Seite zeigt. Im Fall eines Zwölfjährigen aus Eichenau ist das jedoch eskaliert. Drei Tage lang hatte er ohne Unterlass an seiner Playstation gespielt. Die Eltern wussten sich nicht mehr zu helfen und riefen die Polizei.

Auch für Suchtexperten und Pädagogen ist so etwas ein extremer Einzelfall, schreibt mein Kollege Stefan Salger. Was können Eltern tun, um so etwas zu vermeiden? Experten raten, feste Regeln fürs Computerspielen aufzustellen und durchzusetzen. Das ist natürlich nicht immer leicht, vor allem für Alleinerziehende.

Der Junge aus Eichenau ist dann von Beamten von der Playstation getrennt und in eine Klinik gebracht worden. Wenn Jugendliche sich zurückziehen und sehr reizbar werden, wird es Zeit, das Thema anzusprechen. Suchtberatungsstellen geben hierzu gerne Tipps.

Das Wetter: überwiegend sonnig bei maximal 27 Grad.

Der Tag in München

München bereitet sich auf die Ausspekuliert-Demo vor Es weden viele Tausend Teilnehmer erwartet. Auch der Oberbürgermeister begrüßt, dass sie sich dem Mietwahnsinn widersetzen. Zum Artikel

Am Wochenende: Straßensperrungen und Bahn-Arbeiten Wegen Bauarbeiten der Bahn steht am Wochenende der S-Bahnverkehr auf der Stammstrecke so gut wie still. Zum Artikel

"Wir bekommen keine Antworten" Vor einem Jahr starben drei Franzosen, nachdem ein Mann mit seinem SUV ungebremst auf ihren Wagen auffuhr. Ob es zu einem Prozess kommt, ist noch immer unklar. Die Angehörigen fühlen sich allein gelassen. Zum Artikel

Alles für die Tonne Mit vergorenem Bioabfall erzeugt die Stadt Strom und verdient Geld. Aus den Resten wäre aber weit mehr herauszuholen, würden die Münchner besser wegwerfen. Mülldetektive sollen jetzt die Inhalte prüfen. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

BRNFCK Videopremiere | 15.09. 404 page not found Unglaubliche Tricks und unerschütterliche Lässigkeit - Skateboarder sind in Sachen Coolness kaum zu übertreffen. Sie lassen mit trashy VX-Kamera-Flimmern alle Skater- und Mädchenherzen höher schlagen.

Heppel & Ettlich Eröffnungsfestival | 15.09. Heppel & Ettlich Das kleine Theater erstrahlt im neuen Glanz - und was würde da besser passen als ein Eröffnungsfestival? Von Folk-Jazz über Indie-DJ bis hin zu bayerischen Akkordeonspielern: Das Festival ist ebenso besonders wie das Heppel und Ettlich.

VKKO | 15.09. Harry Klein Techno Orchester? Techno Orchester! Das muss man gesehen haben. Ein unglaubliches Zusammenspiel verschiedenster Instrumente und zeitgenössischer elektronischer Musik.

Währenddessen in...

Luxemburg: Hier spart die GBW Die Gewinne der einst gemeinnützigen bayerischen Wohnungsbaugesellschaft werden nach Luxemburg verschoben. Denn dort sind nur minimale Abgaben fällig. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg

Haben Sie Anregungen? Kontaktieren Sie uns unter muenchen-online@sz.de