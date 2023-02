Auf diesem Grundstück an der Seidlstraße will der US-Konzern Apple einen sechsgeschossigen Neubau hochziehen.

Von Lisa Bögl

Lahav Shani wird neuer Chefdirigent Der Nachfolger von Valery Gergiev, dem wegen seiner Putin-Nähe gekündigt worden war, steht fest: Künftig leitet der Israeli Shani die Philharmoniker.

Bußgelder für Jérôme Boateng und Hasan Salihamidžić Der ehemalige Spieler des FC Bayern München und der Sportvorstand müssen sich am selben Tag vor dem Amtsgericht verantworten. Beide wegen zu schnellen Fahrens - und einer wurde auch noch mit Handy am Ohr ertappt.

Ein Bürgerbegehren, das spaltet Nach harten Debatten im Stadtrat übernimmt München die Forderungen der Initiative "Grünflächen erhalten". Zu einem Bürgerentscheid wird es deshalb nicht mehr kommen.

Apple kauft Filetgrundstück in München für eine Viertelmilliarde Euro Der US-Konzern will seine Expansion in der Stadt vorantreiben. Mit dem Deal erzielt der Freistaat Bayern einen Kaufpreis, der deutlich über dem Marktwert liegt (SZ Plus).

Die Tendenz geht zur Generalsanierung Der Münchner Stadtrat hebt das Vergabeverfahren für die Gasteig-Modernisierung auf, weil sich kein Investor gefunden hat. Die Verwaltung soll im nächsten halben Jahr alle Optionen noch einmal prüfen.

Strom wird 30 Prozent günstiger Wer Energie über die Münchner Stadtwerke bezieht, zahlt vom 1. April an zehn Cent weniger pro Kilowattstunde. Rechnet man die bundesweite Strompreisbremse hinzu, sinkt der Preis noch deutlicher.

497 Mal müssen Münchens Extremistenjäger eingreifen Zehn Staatsanwältinnen und Staatsanwälte deckten im vergangenen Jahr militante Netzwerke auf und verfolgten antisemitische Straftaten. Welche Fälle bei den Spezialisten auf dem Tisch landeten.

Tausende fingierte Corona-Tests für ein Leben in Saus und Braus Weil sie gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung falsch abgerechnet haben, verurteilt ein Schöffengericht am Amtsgericht München ein junges Paar aus Geretsried zu Haftstrafen.

