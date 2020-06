Es hat großes Aufsehen erregt, was da im März 2017 im beschaulichen Freimann nahe des U-Bahnhofs Kieferngarten geschah: In einem alten Löschwasserbecken inmitten privater Gärten wurde tonnenweise Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. 90 Prozent davon, so stellten Kampfmittelexperten fest, verfügten noch über funktionsfähige Zünder. In der Folge mussten rund 200 Anwohner für sechs Wochen ihre Häuser verlassen und in Hotels logieren. Fünf Sprengungen direkt vor Ort waren notwendig, der Rest des brisanten Materials wurde abtransportiert.

Billig ist eine solche Aktion nicht. Die Stadt München ist mit 1,7 Millionen Euro in Vorleistung gegangen, die Rechtslage sieht aber eine finanzielle Beteiligung der (eigentlich unschuldigen) Grundstückseigentümer vor. Inzwischen hat der Bund den Großteil dieser Summe übernommen, die Stadt trägt die Kosten für den Feuerwehreinsatz und die Evakuierung selbst.

Nun präsentiert das Rathaus die Rechnung über den Restbetrag: Stimmt der Stadtrat am Dienstag in nicht-öffentlicher Sitzung zu, muss eine Hauseigentümerin noch 45 000 Euro übernehmen. Deren Nachbarn, die bereits fünf Jahre zuvor auf eigene Kosten eine Kampfmittelräumung auf ihrem Grundstück organisiert hatten, müssen nichts mehr bezahlen. Die Stadt sieht dies als gerechten Ausgleich. Zumal die Grundstücksbesitzerin durch ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht die spätere Räumungsaktion erheblich verteuert habe.

