In München und Umgebung funktioniert die Zustellung von Paketen bei der DHL gerade nicht so, wie sie sollte.

Weihnachtsgefühle kommen vermutlich gerade bei den wenigstens Menschen auf - außer sie liefern Pakete aus. Experten sprechen von einem Paket-Aufkommen wie in der Vorweihnachtszeit, doch statt ihre Liebsten zu beschenken, versuchen die meisten Menschen wohl eher sich von den zahlreichen Einschränkungen abzulenken. Natürlich sind im aktuellen Paketberg auch zahlreiche Lieferungen an Menschen, die zur Corona-Risikogruppe zählen und jeden Gang vor die eigene Wohnungstüre vermeiden wollen.

Allerdings geht der Plan derzeit nicht immer auf - einige Pakete erreichen einfach nicht ihre Empfänger. Was die Situation vor allem für die Risikogruppe verkompliziert, wie eine Betroffene schildert: Niemand habe versucht, die Sendungen bei ihr abzugeben, es habe keiner geklingelt, auch die Angabe eines kontaktlosen Abstellortes sei ignoriert worden. "Stattdessen erhält man eine Mail, man sei nicht erreichbar gewesen, weshalb die Pakete bei der Postsammelstelle in der Arnulfstraße selbst abgeholt werden müssten."

Der routinierte Online-Besteller mag nun dazu ansetzen, seine eingeübte Frustrede über Paketdienste zu schwingen - allerdings hat die Corona-Krise auch die Auslieferer überrascht, ähnlich wie uns alle. Im Gegensatz zur Vorweihnachtszeit konnten die Unternehmen die Zahl der Paketboten nicht rechtzeitig aufstocken, erschwerend kommt im Moment ein verhältnismäßig hoher Krankenstand dazu. Mein Kollege Christian Rost hat mit frustrierten Menschen gesprochen, die auf ihre Pakete warten, und den DHL-Unternehmenspressesprecher mit der aktuellen Situation konfrontiert.

Ticketanbieter erhält Kartons voller Konzertkarten zurück Rund 1400 Veranstaltungen wurden bei München-Ticket abgesagt - und das ist erst der Anfang. Doch es gibt auch Positives: Hunderte Kunden verzichten freiwillig auf ihr Geld. Zum Artikel

Baustelle am U-Bahnhof Sendlinger Tor erreicht ihr erstes Etappenziel Nach drei Jahren Arbeit wird dort der erste Erweiterungsbau freigegeben - dafür beginnt eine weitere große Etappe des Umbaus. Worauf sich Fahrgäste nun einstellen müssen. Zum Artikel

Die AfD geht leer aus Im neuen Münchner Stadtrat sollen die wichtigen Plätze in den Ausschüssen anders vergeben werden als bisher. So kann die AfD lediglich an Vollversammlungen teilnehmen - und bekommt keine Mitarbeiter. Allerdings trifft es auch andere Parteien. Zum Artikel

"Nahezu 100 Prozent" halten sich an die Maskenpflicht Seit Montag ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln in Bayern Pflicht. Damit scheinen sich die allermeisten Münchner schnell abgefunden zu haben. Zum Artikel

