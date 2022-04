Trotz Verbot und Androhung von Bußgeldern versammeln sich Teilnehmer im Januar 2021 zu Kundgebungen gegen die Corona Schutzmaßnahmen in der Innenstadt. In der Nähe des Jüdischen Zentrums wird ein polizeibekannter Neonazi am Rande einer Demonstration festgenommen.

"Leider werde ich auf diesen Tag voraussichtlich nicht nur lange warten müssen, er wird wohl immer ein Traum bleiben", schreibt Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, im Vorwort zum Jahresbericht der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) Bayern. Er meint einen Tag, an dem versteckte antijüdische Ressentiments, antisemitische Ausfälle in Wort und Bild, offener Hass und direkte Attacken auf jüdische Menschen keine Rolle mehr spielen. Doch das Gegenteil ist der Fall, auch in München. Antisemitismus ist - buchstäblich - ein Alltagsphänomen geworden.

Mehr als 300 judenfeindliche Vorfälle bis hin zu massiven Straftaten haben Polizei und Rias im vergangenen Jahr in München registriert. Und das sind nur die bekannt gewordenen Fälle, die Spitze des Eisbergs. Im Windschatten zweier kleiner, aber lautstarker Protestbewegungen - der Aktionen von Corona-Leugnern zuvorderst, aber auch im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt - ist Antisemitismus bis in die Mitte der Gesellschaft diffundiert. Oder vielmehr: Er äußert sich offen auch wieder dort, wo er vielleicht nie weg gewesen war. Die große Zahl antisemitischer Äußerungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, die keiner politischen oder weltanschaulichen Gruppierung zugerechnet werden können, sind die eigentlich erschreckende Diagnose bei der Analyse der Zahlen.

Hinter allen Zahlen stecken jedoch Menschen, ihre Erlebnisse, Ängste und persönlichen Begegnungen. Egal, ob auf pro-palästinensischen Kundgebungen die Auslöschung des jüdischen Staates Israel propagiert wird oder ob Pandemieleugner sich gelbe Sterne anheften und sich allen Ernstes mit den Opfern der Shoah gleichsetzen oder ob neuerdings eine angeblich jüdisch dominierte Verschwörung finsterer Eliten nicht allein für die Pandemie, sondern auch für den Ukraine-Krieg verantwortlich gemacht wird: Für jüdische Menschen in München erzeugen diese Vorfälle und ihre Häufung ein permanentes Gefühl der Bedrohung. Und es ist eine Bedrohung. Für unser aller Zusammenleben, für die Demokratie. Was Josef Schuster über die bizarre Selbststilisierung von Corona-Leugnern als angeblich verfolgte Opfer sagt, kann man nur unterstreichen: "Es wäre beinahe lachhaft, wenn es nicht so brandgefährlich wäre."

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein neuer Name am Stachus Aus dem Königshof wird nach der Fertigstellung des Neubaus 2023 ein Marriott-Hotel. Ein Münchner Unternehmen betreibt das Haus mit 108 Zimmern als Franchisenehmer der Kette.

Was im Werksviertel gerade entsteht Bald werden große Bauprojekte wie das 65 Meter hohe "Optineo" und der "i-Campus" bezogen. Sie könnten den Charakter des Quartiers verändern.

Reiter kassiert Sparpläne der MVG Für das kommende Jahr sieht das Verkehrsunternehmen eigentlich dünnere Takte bei den Bussen und U-Bahnen sowie kürzere Strecken vor.

Prozess gegen Journalisten nach IAA-Protesten Weil er für eine Zeitung aus einem besetzten Haus berichtete, muss sich ein Reporter vor Gericht verantworten. Die Gewerkschaft Verdi wertet das als Versuch des Freistaats Bayern, "unerwünschte Berichterstattung" nachträglich zu bestrafen.

Feiernde stecken im Aufzug fest - Feuerwehr befreit fünf Menschen Nach dem Frühlingsfest kam für die Gruppe im Untergeschoss eines Gebäudes in der Münchner Altstadt die böse Überraschung. Die Rettung durch die Feuerwehr gestaltete sich zudem kompliziert.

Klimaaktivisten besetzen Eingang der Munich-Re-Zentrale Die Aktivisten von Extinction Rebellion fordern, dass der Konzern seine "Geschäftspolitik zugunsten von Kohle, Öl und Gas" aufgibt. Die Polizei nimmt mehrere Protestierende in Gewahrsam.

Polizeiaktion gegen mutmaßliche Linksextremisten - mehrere Festnahmen Beamte durchsuchen sieben Gebäude und nehmen mehrere Personen wegen des Verdachts der Gründung einer kriminellen Vereinigung fest. In einer Zeitschrift sollen sie zu Straftaten aufgerufen und Brandanschläge verherrlicht haben.

Viktualienmarkt bekommt wieder einen Maibaum Bisher hat noch niemand gewagt, den hundertjährigen Stamm aus Fichtenholz zu klauen. Ob sich das noch ändert?

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg