Welches alkoholfreie Bier aus München schmeckt am besten? Der Hype um das alkoholfreie Augustiner ist so groß, dass es fast überall ausverkauft ist. Aber schmeckt es wirklich so gut? Die SZ hat vier Bier-Experten zum Test gebeten - und die sind über manche Ergebnisse selbst erstaunt (SZ Plus).

Wer dreht heimlich am Isar-Pegel? Am Kabelsteg schwillt der Fluss plötzlich bedrohlich an. Badegäste flüchten, Helfer eilen mit einem Rettungsboot herbei. Doch woher kam auf einmal das viele Wasser? Eine Ursachenforschung (SZ Plus).

Fan-Zone im Olympiapark geschlossen Eineinhalb Stunden vor Anpfiff hat das Public Viewing seine Kapazitätsgrenze erreicht. Doch im Olympiastadion können Fans noch zum Zug kommen.

Wenn Polizisten zur Zielscheibe werden Aus dem Nichts heraus wird Polizeihauptmeister Matthias R. an einer Tankstelle mit einer Zwille und Stahlkugeln beschossen. Sein Fall ist einer von 1449 im vergangenen Jahr. Fast jeder zehnte Münchner Beamte wurde Opfer einer Straftat – was die Polizei nun dagegen unternimmt (SZ Plus).

„Hätte alles nicht sein müssen“ Der Prozess gegen Jérôme Boateng wird endgültig zur Schlammschlacht. Am vierten Verhandlungstag wird seine Ex-Freundin auch zu Nachrichten von Kasia Lenhardt befragt – und dann spricht Boateng über seine Mutter (SZ Plus).

Öffentlicher Nahverkehr Bauarbeiten bremsen Tram und U-Bahn aus

Ehrung für Schriftsteller München bekommt einen Lion-Feuchtwanger-Platz

Unfall in Giesing E-Scooter-Fahrerin wird von Linienbus überrollt

Luxushotel Portier des Bayerischen Hofs will Auto von Gast ausparken – und prallt gegen Wand

Münchner Geschichte : Ein Jude, der gegen Juden hetzte Der Publizist Paul Nikolaus Cossmann verbreitete die Dolchstoßlegende, beförderte antisemitische Stereotype – und war in den 1920er-Jahren als Verleger für einen Rechtsruck der Münchner Neuesten Nachrichten verantwortlich. Gastbeitrag von Michael Brenner

SZ Plus Münchner Verein verbindet Sozialarbeit und Filmbusiness : Eine Rolle fürs Leben Janne Drücker und Marianne Holmer helfen Jugendlichen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Sie ermöglichen ihnen den Start einer Filmkarriere – wenn ihre Klienten nicht gerade ins Gefängnis müssen. Von Michael Bremmer

„Fesch“ im Nußbaumpark : Der Biergarten am Ende des Regenbogens Der Nußbaumpark wird in diesem Sommer wieder mit einem Pop-Up-Lokal aufgehübscht. Dieses Mal steckt das queere Wirtshaus „Fesch“ dahinter. Von Berit Kruse

