DER TAG IN MÜNCHEN

Durststrecke in Münchens Gasthäusern: Erste Wirte sperren zu In der Gastronomie sind Hunderte Stellen unbesetzt - und zum Sommer wird der Mangel noch größer. Was ist da los? (SZ Plus)

Alles zur Europawahl aus Münchner Sicht Am 9. Juni wird das neue Europäische Parlament gewählt. Wer wählen darf, welche Kandidaten Chancen haben und weitere Antworten auf wichtige Fragen im Überblick.

Das ist Münchens neue Stadtministerin Jacqueline Charlier soll das Kommunalreferat übernehmen und die städtischen Immobilien sowie die Märkte verantworten. Darauf hat sich Grün-Rot nach zähem Ringen geeinigt. Wie drei weitere Spitzenpositionen besetzt werden sollen.

Aktivisten wollen wieder vor der Uni demonstrieren Vor der LMU plant die Gruppierung "Palästina spricht" ein Camp zu errichten. Erst am Freitagabend hatte die Münchner Polizei das mit einem Großaufgebot verhindert.

"Man kann sich kaum vorstellen, was hier bald stehen wird" Im Wald bei Höhenkirchen setzen Politiker den Spatenstich für das erste von zunächst sechs Windrädern, die bis 2025 im Südosten Münchens entstehen sollen. Unter ihnen ist auch der neue Windkraftbefürworter Hubert Aiwanger, der die Bürgerbeteiligung an dem Projekt lobt.

Fußball-EM-Pokal in München zu sehen: Da ist das Ding!

Vaterstetten: Flüchtling versteckt sich unter Reisebus und fällt auf A99

Brutale Attacke in Neuhausen: Jugendliche Räuber bedrohen 41-Jährigen mit Cuttermesser

Bogenhausen: Münchner wirft mit Steinen nach 15-Jährigem

MÜNCHEN ERLESEN

Masskrug-Diebstahl : "Bitte verzeihen Sie mir meine Taktlosigkeit" Ein Masskrug-Dieb bekam es über 50 Jahre später mit seinem Gewissen zu tun und schickte eine Entschuldigung - und einen Dollarschein ans Münchner Hofbräuhaus. Von Benjamin Emonts

Ausstellung "100 Portraits of Munich" : Für jedes Jahr ein Mensch Da ist der 35-Jährige mit dem Wunsch nach einem Pflegekind oder die 51-Jährige, die das Leben in Schleifen denkt: Die Fotografin Ann-Katrin Lang stellt in einem Projekt Menschen aus München zwischen einem und hundert Jahren vor. Nur ein Alter ist schwer zu finden. Von Patrik Stäbler

