Von Hanna Emunds

Die Müller-Party auf dem Rathausbalkon Vor mehr als 15 000 Fans auf dem Marienplatz zelebrieren die Frauen und Männer des FC Bayern ihre Titel. Im Mittelpunkt steht einer, der die Schale zum letzten Mal hochhält.

Die besten Bilder So feiern die Mannschaften des FC Bayern ihre Meistertitel - auf dem Balkon und am Vorabend

Tausende Radler für mehr Verkehrssicherheit Autos mussten warten: Viele Radaktivisten traten am Sonntag bei der Radsternfahrt in die Pedale. Am Königsplatz trafen sie zur Kundgebung zusammen. Ihre Forderung: mehr und bessere Fahrradstraßen.

„Die wollen dann manchmal im Gefängnis sterben“ Die alternde Gesellschaft macht sich auch im Strafvollzug bemerkbar: Die Zahl der Senioren dort steigt. Wie wird auf ihre Bedürfnisse eingegangen? Und was passiert, wenn es auf das Lebensende zugeht?

Im Frauenhaus finden Gewaltopfer Zuflucht – doch was kommt danach? Sie verlassen ihr Zuhause und sind im schlimmsten Fall nach der ersten Unterbringung wohnungslos. Denn besonders in München sind günstige Wohnungen schwer zu finden. Ein Projekt versucht zu verhindern, dass bedrohte Frauen aus der Not heraus in ihr altes Leben zurückkehren müssen. (SZ Plus)

Das Leben zwischen den Toten In Großstädten wie München sind Friedhöfe für viele Tierarten ein wichtiger Rückzugsort. Warum sich Rehe, Füchse und seltene Vögel dort oft wohler fühlen als in großen Parks.

Nach tödlichem Unfall Oberbürgermeister Reiter will Eisbachwelle schnell wieder freigeben

Feuerwehr München Rauchmelder sorgen zweimal für rechtzeitige Rettung

Pro-Palästina-Demo in München „Wir sind müde, erschöpft und verzweifelt“

Lerchenau Ringelnatter aus einem Vorgarten zurück in die Natur gebracht

80 Jahre Kriegsende : Sie dachten, der Krieg sei überstanden Zwei Monate nach der deutschen Kapitulation sterben in Putzbrunn fünf Kinder bei der Explosion eines Blindgängers. Unter den Opfern sind zwei Brüder des späteren Bürgermeisters Albert Tomasini. Dieser überlebt nur durch einen glücklichen Umstand. SZ Plus Von Stefan Galler ...

SZ-Podcast „München persönlich“ : Was erlebt man in der Bahnhofsmission, Jessica Wolf? Jessica Wolf ist Sozialpädagogin und arbeitet seit mehr als elf Jahren bei der Bahnhofsmission München. Wer sucht hier nach Hilfe? Wie hat sie ihre Berührungsängste verloren? Und wie kann man selbst aktiv werden? Ein Nachmittag am Hauptbahnhof. Von Jana Jöbstl ...

Café Simurg im Westend : Der alte Herr Grobitsch ist noch da Das Café Simurg im Westend war früher ein Tante-Emma-Laden, das ist nicht zu übersehen. Doch die neuen Betreiber haben auch ihre eigenen Ideen eingebracht. Von Lisa Sonnabend ...

