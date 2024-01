Von Lisa Miethke

Jeder Tag ist Schnitzeltag Welches Restaurant bekommt die Delikatesse am besten hin? Unser Autor macht sich an sieben Wochentagen hintereinander auf die Suche nach dem wahren Wiener Schnitzel. Und weiß nun, was es mit dem Tropfen Mineralwasser vor dem Panieren auf sich hat. (SZ Plus)

Ägyptische Mumien und Supersolarkristalle Welche bahnbrechenden Erkenntnisse Wissenschaftlerinnen und Forschern der Ludwig-Maximilians-Universität im vergangenen Jahr geglückt sind. (SZ Plus)

Tausend Traktoren auf dem Odeonsplatz Die Landwirte wollen am Montag demonstrieren, am Freitag folgen dann die Lkw-Fahrer - und bei der Bahn drohen Streiks. Die AfD versucht die Proteste auszunutzen.

Edgar Liegl ist tot: "Er wird fehlen" Der Mitbegründer des Passauer Scharfrichterhauses ist mit 84 Jahren gestorben. "Jeder muaß amoi gehn", hat er selbst gesagt. Aber er hätte so gerne noch ein Buch über das Flanieren geschrieben.

Tödlicher Unfall in Bogenhausen: 85-Jährige wird von Tram erfasst und stirbt

Sozialleistungen: Bezirk Oberbayern erhöht Regelsätze

Erneuerung der Oberleitung: Bauarbeiten an S-Bahn: Wieder Ersatzbusse zum Flughafen

Sturm: Entwurzelte Tanne zerstört Kleintransporter

