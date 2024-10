Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche im SOS-Kinderdorf, wie Influencer auf der Wiesn Werbung machen, so lief das Konzert von Ski Aggu im Zenith und mehr.

Von Franziska Peer

OKTOBERFEST

Die Influencer-Wiesn Die sozialen Medien sind voll mit Videos vom Oktoberfest. Warum das größte Volksfest der Welt so viele Influencer anzieht und wie Firmen versuchen, über sie ihre Produkte an junge Zielgruppen zu bringen (SZ Plus).

„Den Hendl-Hut finde ich persönlich ganz furchtbar“ Wie ist es, Mitbringsel auf dem Oktoberfest zu verkaufen? Oder als Security-Mitarbeiter enthemmte Menschen im Griff zu behalten? Insider über die schönen und schauderhaften Seiten der Wiesn (SZ Plus).

Eine Hommage an die Schiffschaukel Sie gehört zu den ältesten Fahrgeschäften auf der Wiesn, erfordert Können, Kraft – und ist immer noch die schönste Art, den Alltag für ein paar Momente hinter sich zu lassen (SZ Plus).

Oktoberfest 1949 Endlich wieder gescheites Bier (SZ Plus)

Oktoberfest-Chronologie Skandale, Brände - und das schlechteste Anzapfen aller Zeiten (SZ Plus)

DER TAG IN MÜNCHEN

„Atmosphäre der Angst“ im SOS-Kinderdorf Mädchen und Jungen sollten in den Familien Schutz finden und wurden ausgerechnet dort Opfer von Übergriffen. Mehr als 200 Betroffene haben sich gemeldet. Eine Kommission hat erarbeitet, was nun getan werden muss (SZ Plus).

Wer für die Münchner in Berlin Politik machen will Die Kandidaten von CSU, Grünen und SPD für die Dreikämpfe um die Direktmandate in den Wahlkreisen stehen fest – mit einer Ausnahme: Im Münchner Süden bleibt ein Fragezeichen (SZ Plus).

Ein dringend benötigter Schub für den Gasteig Der Stadtrat hat ein Partnermodell aus privatem Bauunternehmen und städtischer Tochter beschlossen, um die Sanierung des Kulturzentrums voranzutreiben. Auch ein Zeitplan liegt vor (SZ Plus).

Ciao, Gartenschau! Nach 145 Tagen endet die Freiluftveranstaltung in Kirchheim an diesem Wochenende. Anschließend müssen 40 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche einem Neubaugebiet weichen. Der größte Teil aber bleibt als Ortspark erhalten (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Arbeitsunfall Neun Bauarbeiter erleiden Kohlenmonoxid-Vergiftung

Münchner Altstadt Elf Verletzte nach Pfefferspray-Attacke in Diskothek

Verlosung Acht Tickets für die Münchner Medientage zu gewinnen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Mentalist Timon Krause über die Kunst des Gedankenlesens : „Wenn du hypnotisierst, schicken wir dich nach Hause“ In seiner Jugend hat Timon Krause mit seinen Fähigkeiten nicht nur Beifall geerntet. Heute macht er in seinen ausverkauften Shows Menschen binnen Minutenfrist zu willfährigen Schlafwandlern. Im Gespräch verrät er seinen wichtigsten Trick. Interview von Oliver Hochkeppel

SZ Plus Konzert im Zenith : „Ihr seid im Ski-Aggu-Zelt!“ Die Skibrille ist sein Markenzeichen, seine Songs hören Millionen: Ski Aggu spielt auf seiner „letzten Tour“ gleich zweimal in München. Seinen Fans kommt der Rapper am ersten Abend ganz nah – und Wiesn-Folklore darf auch nicht fehlen. Von Benedikt Karl

UNSER KULTURTIPP

Münchner Pop-Festival : Diese 20 Bands spielen beim „Sound of Munich Now“ Eine Location, zwei Bühnen, zwanzig Bands – und das in nur fünf Stunden. Das Festival „Sound of Munich Now“ präsentiert das Beste, was Münchens junge Musikszene zu bieten hat. Von Lisa Miethke

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg