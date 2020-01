Neuer Geschäftsführer am Haus der Kunst / SZ-Serie: München vor der Wahl

Mehr Sport treiben - es gibt wohl kaum einen anderen Vorsatz fürs neue Jahr, der so häufig gefasst wird. Und wenn man der offiziellen Statistik der Stadt glauben darf, dann halten sich Jahr für Jahr tatsächlich immer mehr Menschen daran. Statistisch ist mehr als jeder dritte Münchner in einem Sportverein aktiv, Angaben der Stadt zufolge sind es 597 085 Menschen in 700 Vereinen. Das ist wunderbar. Und es ist zunehmend auch ein Problem.

Denn die vielen Fuß-, Hand- oder Volleyballer brauchen einen Platz, wo sie regelmäßig trainieren können - und dieser Platz ist rar. Die Stadt versucht zwar durchaus, die dringend benötigten Hallenkapazitäten auszubauen, aber sie kommt dem steigenden Bedarf kaum hinterher. Der Trend derzeit: weniger Hallen, dafür aber größere mit mehr Platz.

Es ist Aufgabe der Stadt, Aufgabe der Politik, für ein ausreichendes Angebot zu sorgen. In den Programmen der Parteien zur Kommunalwahl am 15. März nimmt das Thema Sport mal mehr, mal weniger Platz ein, wie mein Kollege Ralf Tögel berichtet. Die Forderungen reichen von Formel-E-Autorennen auf dem Messegelände über neue Surferwellen bis hin zur Abkehr von Kunstrasenplätzen.

Millionenraub aus Schließfächern - Angeklagte bestreiten Vorwürfe 4,6 Millionen Euro sollen die Angeklagten in einer Münchner Bank erbeutet haben. Die Vorgehensweise klingt hollywoodreif.

Haus der Kunst bekommt neuen Geschäftsführer Wolfgang Orthmayr arbeitete zuvor bei der documenta und am Museum Fridericianum in Kassel. Im Februar kommt er nun nach München.

Fischwilderei in der Isar - Angler muss 2500 Euro zahlen Der Mann besaß einen Angelschein, aber keine Fischereikarte. Er habe laut eigener Aussage nur seine neue Angel ausprobieren wollen - die zog das Gericht ersatzlos ein.

München macht sich Hoffnungen auf IAA Mehrere deutsche Städte bewerben sich um die Ausrichtung der internationalen Automesse. München punktet laut Messechef Dittrich mit vielfältigen Faktoren.

