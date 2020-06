überall in München wird gerade in Parkbuchten gebaut und verschönert, was das Zeug hält. Denn die Stadt hat Gastronomen die Möglichkeit eingeräumt, für den Sommer eine Erweiterung ihrer Freischankfläche zu beantragen. Die kann auf dem Gehweg sein oder eben auf den Parkplätzen vor der Tür des Lokals. Einige dieser Parkplatzterrassen waren in den letzten schönen Tagen (vielleicht können Sie sich erinnern) schon eröffnet worden, andere befinden sich noch in der Genehmigung. Auf jeden Fall werden sie das Stadtbild der nächsten Wochen prägen.

Der Wirt des Lokals München72 am Holzplatz freut sich über das Vertrauen der Stadt in die Gastronomen, dass sie die Straßen schön mitgestalten werden. Der Wirt des Le Faubourg in Haidhausen hat viele Komplimente von den Nachbarn für seine blumengeschmückte Bonusterrasse bekommen. Für die Stadt sei es auch gut, meint er, so hätten die Leute etwas zu sehen beim Spazierengehen. Tatsächlich werden sicher mehr Münchner als sonst den Sommer daheim verbringen und die nächsten Monate wird der Eventkalender der Stadt, sonst dicht gespickt mit Sommer- und Straßenfesten, ungewohnt leer bleiben. Schön, dass es im eigenen Viertel Neues zu entdecken gibt. Neben Stühlen und Tischen in Parkbuchten kommen auch ein paar neue Biergärten dazu. Beste Voraussetzungen für den Sommer also, trotz des leeren Veranstaltungskalenders ein lebendiger Sommer an der frischen Luft zu werden.

Unkompliziert und schnell sei diese Hilfe für die Gastronomie umgesetzt worden, loben die meisten Wirte. Für viele ist es ein Hoffnungsschimmer auf normaleren Umsatz: In die Lokale hinein kommen nicht ansatzweise so viele Gäste wie vor der Coronakrise, und selbst wenn, gäbe es wegen der Abstandsregelungen keinen Platz für sie. Eine größere Terrasse hilft da ungemein. Wenn man sie denn bekommt: Manch ein Gastronom, der schon aufatmen wollte, musste feststellen, dass sein Betrieb beim Kreisverwaltungsreferat zum Beispiel als Café gelistet ist - und nur Schank- und Speisewirtschaften mit Freischankflächen einen Anspruch auf die Erweiterung haben. Immerhin, der Münchner selbst scheint die Parkplatzterrassen gut anzunehmen: Anwohnerbeschwerden gab es bislang kaum. Jetzt muss sich nur noch das passende Wetter zu den hübsch herausgeputzten Terrassen einstellen.

