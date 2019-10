Neue Aufregung in der Rathaus-SPD / So sollen Busse schneller vorankommen

Schnell sollte es gehen, bevor die innerparteiliche Debatte über die Nachfolge des zur CSU übergelaufenen Fraktionschefs Alexander Reissl zu sehr an Fahrt aufnimmt. Und so wählte die SPD-Fraktion im Münchner Rathaus schon kurz nach dem spektakulären Rücktritt eine neue Doppelspitze, die an diesem Dienstag zur Vorstellung der politischen Zielrichtung lud.

Was bei den Sozis angesichts des aufziehenden Kommunalwahlkampfs aber wohl keiner brauchen konnte: Überschattet wurde die Pressekonferenz von Verena Dietl und Christian Müller durch einen weiteren Rücktritt. Die Bildungspolitikerin Birgit Volk hat ebenfalls ihrer Fraktion den Rücken gekehrt - aus persönlichen Gründen, wie die SPD mitteilt.

Dietl und Müller bemühen sich trotzdem um Aufbruchsstimmung. Denn klar ist auch: Mit Reissl ist nicht nur ein versierter Kommunalpolitiker, sondern auch dessen umstrittener Führungsstil gegangen. Nun soll Teamgeist die politische Arbeit prägen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Vorfahrt für Busse Die Linien der Münchner Verkehrsgesellschaft sollen schneller durch die Stadt kommen - am täglichen Stau vorbei. Erreichen will der Stadtrat das durch neue Spuren, angepasste Ampeln und zusätzliche Halteverbote. Zum Artikel

Ein Hotel der Zukunft für München Per App das Zimmer aussuchen, einchecken oder die Tür öffnen - Wiener Investoren planen im Bahnhofsviertel ein High-Tech-Hotel. Ende 2021 soll es eröffnen. Zum Artikel

Auf Partys betäubt und vergewaltigt Ein Mann soll sich an zwei minderjährigen Freundinnen seiner Stieftochter vergangen haben. Vor Gericht schweigt er. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

5K HD | 09.10. Ampere Die Philosophie der Band besagt, sie sei "ein Alien, der landet, und nachdem er abgezogen ist, fragt man, ob man gerade erleuchtet oder geblendet wurde".

Gemini Man | 09.10. Cinema Auftragskiller Henry Brogan will in den Ruhestand gehen, doch seine Gegner sind damit nicht einverstanden: Sein 25 Jahre jüngerer Klon wird auf ihn gehetzt.

Nick Murphey fka. Chet Faker | 09.10. Tonhalle Der Australier spielt mit einem gewaltigen Spektrum an Sounds und strahlt eine warme Leichtigkeit aus. Gleichzeitig unterstützt er mit dem Konzerterlös gemeinnützige Organisationen.

