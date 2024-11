Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Was soll nur aus dem Viktualienmarkt werden? Standlbetreiber und Händler fordern mehr Gehör und Mitsprache bei der Gestaltung – und endlich eine Sanierung des Marktes (SZ Plus).

EXKLUSIV: Mutmaßliche Hamas-Mitglieder wurden ins Münchner Protest-Camp zugeschaltet Die propalästinensischen Aktivisten vor der Universität behaupten, sie seien gegen Antisemitismus. Zugleich stehen sie in Kontakt mit Personen, die in den Terrorangriff auf Israel involviert gewesen sein sollen (SZ Plus).

„Stehe ich noch als stolze Deutsche vor Ihnen?“ Die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch hält eine bewegende Rede in der Düsseldorfer Universität. Ihr Vertrauen in die Deutschen sei „fast aufgebraucht“. Ein Rest von Zuversicht aber bleibt (SZ Plus).

Ein kleines Theater will ein gesellschaftliches Labor sein „Wir probieren einfach mal aus“: Das Pathos im Kreativquartier begrünt seinen Hof und bietet ein „Klimaticket“ an (SZ Plus). Mit ein paar Euro Aufschlag sollen Besucher mithelfen, die Folgen des CO₂-Ausstoßes zu reduzieren.

NS-Dokuzentrum schließt für ein halbes Jahr Der Eingang soll besser gesichert werden, das Café zieht ins Erdgeschoss um. Als Eröffnungstermin ist der 8. Mai 2025 angepeilt.

Halloween-Nacht: Angriff auf Grünen-Büro: Fenster mit Steinen eingeworfen

Umfrage: München ist Deutschlands beliebteste Innenstadt fürs Shoppen

Tierquälerei in Oberhaching: Katze verstümmelt und getötet

West-Eastern Divan Orchestra in der Isarphilharmonie: Wo israelische und palästinensische Musizierende gemeinsam spielen (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Tod und Trauer : „Ich wünsche mir mehr Ehrlichkeit im Umgang mit dem Tod“ Trauerbegleiterin Annette Koller hat einen ihrer Söhne und ihren Mann verloren. In einem sehr persönlichen Interview erzählt sie, was ihr geholfen hat und was man besser nicht zu Trauernden sagen sollte. Interview von Ingrid Hügenell

SZ Plus Selbstbestimmungsgesetz : „Das wird das allerschönste Gefühl sein, einen Pass mit dem richtigen Namen zu haben“ Von November an kann man per Selbstauskunft beim Standesamt seinen Namen und sein Geschlecht ändern. Einer, der genau das vorhat, ist der 17-jährige trans Mann Milo. Welche Bedeutung hat das neue Gesetz für ihn? Von Merlin Wassermann

UNSER KULTURTIPP

Instar Filmfestival in München : Unabhängiges chinesisches Kino im Fokus Die diesjährige fünfte Ausgabe des Instar Filmfestivals findet in München, Madrid, Barcelona, Paris und Berkeley statt – und online auf Kuba. Von Evelyn Vogel

