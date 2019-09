Es werde Licht: In Freiham stehen intelligente Straßenleuchten mit LED-Technik.

Ist das Licht jetzt aus? Eine Frage, die viele Eltern Abend für Abend ihren Kindern stellen. Aber selbst wenn die Nachttischlampe endlich ausgeknipst ist, ist es in München oft nicht richtig dunkel. Da müssen noch die Vorhänge zugezogen, besser sogar die Jalousien runtergelassen werden. Denn die Stadt leuchtet bei Nacht.

Es ist ein buntes, grelles Leuchten. "Osram - hell wie der lichte Tag", versprach zum Beispiel ein Schriftzug am Stachus. Seit Ende der Fünfzigerjahre hing er über unseren Köpfen und brachte ein bisschen Times-Square-Flair nach München. Jetzt wurde die Werbung entfernt: Das städtische Planungsreferat will einen neuen Schriftzug nicht mehr genehmigen. Dieses Licht ist erloschen.

Dunkel ist es in München trotzdem nicht. "Wir haben fast einhunderttausend Straßenleuchten in München, insgesamt etwa 200 000 Lampen", sagt Ralf Noziczka, der zuständige Ingenieur beim Baureferat dem SZ-Redakteur Thomas Anlauf. Für Techniker ist das elektrische Licht eine Herausforderung. Und Umweltschützer sorgen sich um Insekten und Vögel. Sie würden sich über mehr Dunkelheit freuen.

