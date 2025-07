Münchner Wiesnwirte bekommen Michelin-Stern, bei der Brandserie könnte es sich um hybride Kriegsführung handeln, aus dem ehemaligen Karstadt Sport wird Herzog Max und mehr.

Van Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie sich Münchner Wiesnwirte einen Michelin-Stern erobern Lukas Adebahr arbeitet seit 2020 im Restaurant „1804 Hirschau“ mitten im Englischen Garten. In diesem Jahr hat er sich nun den „Oscar“ der Gastronomie erkocht – mit seinem „Farm-to-Table“-Konzept. Was es damit auf sich hat und welche Rolle dabei Löwenbräu-Festwirte spielen. (SZ Plus)

„Angriff auf den Staat“: Stecken Agenten hinter der mysteriösen Brandserie in München? Zwei Ermittlungsgruppen, 10 000 Euro Belohnung, aber offenbar immer noch keine heiße Spur: Inzwischen schließen die Sicherheitsbehörden nicht aus, dass es sich bei der Brandreihe in München um hybride Kriegsführung handelt. (SZ Plus)

Eine Immobilie, die zum Vorbild für deutsche Innenstädte werden könnte Kaufhäuser ziehen kaum noch. Deswegen haben Investoren den früheren Karstadt Sport umgebaut. Wer nun dort einzieht und auf welche Überraschung aus der Stadtgeschichte die Arbeiter stießen. (SZ Plus)

Sind sich diese Flaschen zu ähnlich? Paulaner meint, Berentzen kopiere das Design seiner Spezi-Flaschen, und klagt. Der Streitwert liegt bei einer Viertelmillion Euro.

Jonas Kaufmann ist jetzt Opa Der Startenor hat eine Enkelin bekommen. Der 55-jährige gebürtige Münchner gilt als Familienmensch – obwohl das viele berufliche Reisen wohl oft auf Kosten seiner Familie ging.

WEITERE NACHRICHTEN

„Rudelsingen“ auf dem Tollwood Harald Schmidt probt schon mal fürs Feldtheater

Dachau Neunjähriger zerkratzt Autos – mehrere Zehntausend Euro Schaden

Münchner Nordfriedhof Friedhofsbesucherin wird Opfer eines Halsketten-Räubers

Klassik-Veranstaltungen Es gibt noch Karten für Klassik am Odeonsplatz

MÜNCHEN ERLESEN

Ignaz von Döllinger : Der Priester, der sich mit dem Papst anlegte Der katholische Theologe Ignaz von Döllinger war ein Streiter gegen den Judenhass seiner Zeit – und war doch selbst nicht frei davon. Dem Oberhaupt seiner Kirche sprach der Rektor der Ludwig-Maximilians-Universität die Unfehlbarkeit ab. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

Mädchenfußball-Projekt : Kick it like Lamine Yamal Bei den Münchner „Scoring Girls“ kommen Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund zusammen. Es geht um Spaß und Gemeinschaft – aber auch darum, jenseits vom Fußballfeld einen Platz zu finden. SZ Plus Von Charlotte Groß-Hohnacker ...

UNSER KULTURTIPP

Olympiapark München : Was dieses Jahr beim „Sommernachtstraum“ geboten ist Das Festival feiert am Samstag, 19. Juli, sein 20-jähriges Bestehen. Als Headliner tritt der deutsche Singer-Songwriter Max Giesinger auf – und das beliebte Feuerwerk soll heuer noch spektakulärer werden. Von Patrik Stäbler ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg