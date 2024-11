Von Hanna Emunds

Vorglühen für den Advent Am Montag wird der Christkindlmarkt im Zentrum eröffnet. Doch viele Münchner können es nicht erwarten – und strömen schon vorher zu den vielen Glühweinständen und Wintermärkten in der Stadt. Wo sich ein Besuch lohnt.

20 Menschen, von den Nazis verschleppt und ermordet Vor dem Haus des Sankt Michaelsbund sollen 20 Stolpersteine unter anderem an vier Jüdinnen erinnern, die 1941 mit dem ersten großen Deportationszug nach Kaunas verschleppt wurden.

Eine Show, so leicht konsumierbar wie seine Bücher Sebastian Fitzek ist derzeit einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren. In der Olympiahalle zelebriert er ein multimediales Spektakel mit Live-Musik, Filmausschnitten und sich selbst mittendrin. (SZ Plus)

Mit Scholz und langen Unterhosen in den Winterwahlkampf Trotz der schlechten Umfragen gibt sich die Münchner SPD auf dem Parteitag kämpferisch. Die quälende Debatte um den richtigen Kanzlerkandidaten wird weitgehend ausgeblendet.

Bundestagswahl Claudia Küng soll für die CSU den Münchner Süden zurückholen

Proteste gegen neuen Stadtteil im Münchner Norden schwellen an Eine Woche lang überlegen Architektinnen sowie Stadt- und Landschaftsplaner, wie sich das SEM-Gebiet im Münchner Norden am besten bebauen lässt – und die Öffentlichkeit darf ihnen dabei zuschauen. Die Gemüter beruhigt das nicht. (SZ Plus)

Sendling Mann startet Auto und setzt zwei andere Wagen in Flammen

Israel-Palästina-Konflikt in München Abgesagtes Nahost-Podium findet doch statt

Karlsfeld Busfahrer fährt mit 3,1 Promille zur Arbeit

Verkehr in München Freie Fahrt durch den Altstadtringtunnel

SZ Plus Selbstbestimmungsgesetz : „Es geht hier um Menschen, die dafür kämpfen, dass sie mit sich selbst leben können“ Seit dem 1. November können Menschen ihre Geschlechtsidentität leichter ändern. Jax ist genderfluid und hat davon Gebrauch gemacht. Was ihr das neue Gesetz bedeutet. Von Sabrina Proske

SZ Plus Gerüchte in Oberhaching : Plötzlich unter Verdacht – wegen einer roten Jacke In Oberhaching machen Gerüchte über einen Unbekannten die Runde, der angeblich Kinder anspricht. Wie schnell man unverschuldet in den Fokus geraten kann und was die Polizei zu einem aktuellen Gerücht in den sozialen Netzwerken sagt. Von Iris Hilberth

