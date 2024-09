Von Lisa Miethke

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

So lief das Superbloom-Wochenende Lange Schlangen, bunte Shows und jede Menge Schweiß: Das Superbloom geht mit Sam Smith, Tokio Hotel, The Chainsmokers und vielen mehr in die dritte Runde. Nur die Organisation läuft nicht immer glatt. (SZ Plus)

Jubelstürme für Tokio Hotel im Olympiastadion Der Auftritt der Band passt zur Retro-Welle, die dem Superbloom seinen Zauber verleiht. Die neuen Lieder bringen die Menschen zum Hüpfen, die großen Emotionen kommen mit den alten Hits. (SZ Plus)

Wie der Anschlag auf das NS-Dokuzentrum und Israels Generalkonsulat ablief Anhand der ersten Erkenntnisse der Ermittler lässt sich der Angriff in der Münchner Innenstadt nachvollziehen. Eine Rekonstruktion. (SZ Plus)

Vorsicht, Taschenkontrolle. Wie München jetzt Feste begeht Wie ist die Stimmung in der Stadt nach den Schüssen am Karolinenplatz? Erkundigungen auf dem Isarinselfest. (SZ Plus)

Das große Problem mit dem kleinen Müll Zigarettenkippen, Kronkorken, Glasscherben: Mitglieder der Initiative Rehab Republic sammeln auf dem Gärtnerplatz all das, was die Müllabfuhr nicht wegschafft. Der Ertrag nach nur einer Stunde ist enorm.

Tag des offenen Denkmals: Zu Besuch in der Brunnenstube – wo die Münchner sonst ausgesperrt sind

Instandhaltung im Verkehrsnetz: Behinderungen bei U-Bahn und Tram

Tagelanger Feuerwehreinsatz: Fischsterben im Westpark-See

Unterführung in Moosach: Neue Eisenbahnbrücke über die Dachauer Straße eingesetzt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Suizidprävention : „Wenn man besorgt ist, sollte man unbedingt dran bleiben“ Was tun, wenn man Angst um seinen Nächsten hat? Die Psychologin und Traumatherapeutin Kathrin Maierhofer erklärt, worauf man achten muss und warum ein Gespräch Leben retten kann. Von Ekaterina Kel

SZ Plus Trauerbegleitung für Hundehalter : „Die Leute leiden unfassbar“ Kyra Haferkamp hilft, über den Verlust eines Tieres hinwegzukommen. Warum Sätze wie „Dann hol dir doch einen neuen Hund“ selten dienlich sind. Von Sabine Buchwald

UNSER GASTROTIPP

Café Berta : Die Hektik des Alltags vergessen Im Café Berta in Altschwabing liegt der Fokus auf gutem Kaffee und frischen Tartes. Gelegentlich muss man ein wenig Geduld mitbringen. Von Katharina Haase

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg