Autofahrer halten sich an Tempolimit auf dem Mittleren Ring, Überflutungen im Nordwesten der Stadt, kommerzielle Verkäufer kapern die Hofflohmärkte: diese und mehr Themen aus München.

Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Bremsen vor dem Blitzer Die Autofahrer halten sich am ersten Tag an das neue Tempolimit. Der Unterschied fällt ohnehin kaum auf.

Land unter im Münchner Nordwesten Die Pegelstände der Isar sinken, viele Wege am Fluss bleiben dennoch wegen Lebensgefahr gesperrt. In Moosach sind Keller überflutet, das Wasser steht stellenweise im Wohnzimmer. Die Lage in der Stadt.

Wenn kommerzielle Verkäufer die Hofflohmärkte kapern Beim bunten Treiben Anfang Mai im Dreimühlenviertel haben nicht nur Anwohner Stände aufgebaut. Vielmehr waren viele Plätze und Gehwege auch von professionellen Trittbrettfahrern belegt. Was das für die Zukunft der beliebten Feste bedeutet. (SZ Plus)

Herzkasperlzelt – Betreiber klagen gegen die Stadt Beppi Bachmaier und Martin Jonas gehen juristisch gegen ihre Nichtzulassung auf der Oidn Wiesn vor. Wenn eine Entscheidung nicht bis Ende Juni fällt, wäre es in jedem Fall zu spät, das Traditionszelt noch rechtzeitig aufzubauen. (SZ Plus)

Über allem schwebt das Spatzl Die Grande Dame, die am Samstag im Alter von 92 Jahren gestorben ist, gab München in ihren Rollen Größe. Ruth Maria Kubitschek hat die Stadt geprägt, obwohl sie sich mit öffentlichen Auftritten eher zurückgehalten hat.

Fußball-Europameisterschaft: Des Kanzlers Vorfreude

Staatsschutz ermittelt: AfD-Wahlhelferinnen am Mariahilfplatz angegriffen

Schlägerei: Mann am Pasinger Bahnhof lebensgefährlich verletzt

MÜNCHEN ERLESEN

Arbeitsmarkt Europa : Warum München Migranten braucht Busfahrer, Pflegekräfte, Handwerker: Menschen aus dem EU-Ausland arbeiten ganz selbstverständlich in vielen Betrieben der Stadt, viele von ihnen in systemrelevanten Berufen. Einige Unternehmen rekrutieren ihre Fachkräfte mittlerweile gezielt. Von Ekaterina Kel, Andreas Schubert

Wissenstest der Deutschen Journalistenschule : Haben Sie das Zeug zur Journalistin oder zum Journalisten? Bewerberinnen und Bewerber für die begehrten Ausbildungsplätze an der Deutschen Journalistenschule müssen ein hartes Auswahlverfahren absolvieren – dazu gehört seit 75 Jahren ein Wissenstest, der es in sich hat. Machen Sie hier das Quiz zum Jubiläum!

UNSER KULTURTIPP

Uraufführung der neuen Sarré-Musicalproduktion : Aufbegehren mit Gefühl Die Musical-Talkshow „Echt jetzt?!“ von Sarré Musikprojekte widmet sich Themen wie Mobbing und der Bildungsmisere: 80 junge Bühnentalente bereiten sich auf die Uraufführung in der Alten Kongresshalle vor. Von Barbara Hordych

