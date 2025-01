Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

München erinnert an Opfer rechten Terrors – nach 41 Jahren Durch einen Brandanschlag auf eine Diskothek kam am 7. Januar 1984 die 20-jährige Corinna Tartarotti ums Leben. Nun wird am Tatort eine Gedenkstele eingeweiht. (SZ Plus)

München hat jetzt eine Nacht-U-Bahn – so lief die Premiere Durchgehend im 30-Minuten-Takt fahren die Bahnen seit diesem Wochenende. Davon profitieren Nachtschwärmer und Menschen, die zu abseitigen Zeiten arbeiten. Aber wie gut wird das Angebot schon angenommen? (SZ Plus)

Der persönliche Assistent im Klassenzimmer Die Zahl der Schulbegleiter im Landkreis München hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt, denn immer mehr Kinder brauchen Unterstützung, um dem Unterricht folgen zu können. Dabei spielt eine höhere Sensibilität für Bedürfnisse von Kindern eine Rolle. Aber das ist nicht der einzige Grund. (SZ Plus)

„Wer hofft, dass es ein Kurzauftritt wird, den muss ich enttäuschen“ Oberbürgermeister Dieter Reiter blickt schon weit über den Bundestagswahlkampf hinaus: Er schwört die Genossen auf die Kommunalwahl 2026 ein und kündigt an, für die volle Amtszeit antreten zu wollen.

Staatsschutz ermittelt: Mann schreit anti-israelische Parolen auf dem Odeonsplatz

Bundestagswahlkampf: Umstrittene Projektion: Habeck erscheint auf dem Münchner Siegestor

Landkreis Fürstenfeldbruck: Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine (SZ Plus)

Landgericht München I: Sportlerin rutscht im Golfzentrum Riem auf nassem Grasschnitt aus – und klagt (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Forschung in München : Das Universum zum Greifen nah und Gift gegen Krebs An der LMU glückten in den vergangenen Monaten bahnbrechende Forschungsdurchbrüche. Einige machen Hoffnung auf eine bessere Welt. Von René Hofmann

SZ Plus Dreikönigstreffen der SPD : Fehlt da wer? Die Münchner SPD lädt zum Dreikönigstreffen. Doch etwas auf dem Plakat irritiert. Glosse von Martin Bernstein

UNSER GASTROTIPP

SZ Plus Restaurant Magari : Mittags auf ein Steak ins Werksviertel Das Magari gibt sich modern und urban wie sein Umfeld im Büroareal „iCampus“. Die italienisch geprägten Speisen überzeugen nicht immer, dennoch erfreut das Tageslokal in wichtigen Punkten. Von Gene Tonic

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg