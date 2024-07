So war das Wochenende mit Taylor Swift in der Stadt, wie die Sparrunde im Haushalt den Kulturbetrieb trifft, Otto-König-von-Griechenland-Museum unter neuer Leitung: diese und mehr Themen aus München.

TAYLOR SWIFT IN MÜNCHEN

Der Swiftie-Berg leuchtet und singt Was für ein Fest! Taylor Swift spielt im Stadion, und der Olympiaberg nebenan ist so voll wie nie. Eine Reportage. (SZ Plus)

Wo niemand nur Zuhörer ist Die hohe Messe der Frau aus der US-Provinz löst einen Auflauf glücklicher, tanzender, glitzernder Pop-Fans am Olympiaberg aus, wie man ihn vielleicht noch nie erlebt hat. Und an den Swifties liegt es auch, dass diese Show perfekt ist. (SZ Plus)

„Taylor verbindet uns“ Die „Swifities” übernachten vor der Arena, um beim Konzert ihrem Idol ganz nah zu sein – und einander. (SZ Plus)

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert 74 000 Fans feiern die Sängerin am Samstag im Münchner Stadion – und auf dem Olympiaberg singen Tausende selig mit. Dieses Phänomen sorgt sogar in den USA für Schlagzeilen. Und für Sonntagabend ist ein ähnliches Szenario zu erwarten. Zum Liveticker

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Es geht an die eisernen Reserven Münchens Kulturinstitutionen erfahren nach und nach, was die Kürzungsrunde für sie bedeutet. Die Kammerspiele sind mit fast einer Million betroffen. Was das für die Zukunft heißt. (SZ Plus)

Der schwierige Weg zur Passion Oberammergau streitet derzeit, wer die Passionsspiele 2030 leiten soll. Es könnte ein Bürgerbegehren geben – oder auch eine Einigung zwischen den Konkurrenten Christian Stückl und Abdullah Karaca. (SZ Plus)

König Otto – modern und kindgerecht Jan Murken hat in Ottobrunn ehrenamtlich ein Museum aufgebaut, das an die Geschichte des Wittelsbachers auf dem griechischen Thron erinnert. Nun übergibt er die Leitung des Hauses nach einem halben Jahrhundert an die Kunsthistorikerin Tabea Förth. Die hat einiges vor. (SZ Plus)

Das Kraftzentrum der Games-Branche Die „Gamerei“ in München soll das neue Zentrum für die bayerischen Videospiel-Entwickler werden. Es gibt dort Büros für Studios, ein Videospiel-Archiv und Räume für Events.

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Gesundheit und Klimawandel : „Ein Hitzekollaps kann tödlich enden“ Viele Menschen unterschätzen die Auswirkungen hoher Temperaturen auf den Körper, sagt der Internist Marc Block. Dabei werden Hitzephasen durch den Klimawandel immer häufiger und extremer. Wie man sich schützen kann. Von Johanna Feckl

SZ Plus Soziale Ungleichheit : „Es steht ein gigantischer Vermögenstransfer an“ Der Soziologe Fabian Pfeffer forscht zu der Frage, wie eine gerechtere Gesellschaft aussehen kann. Ein Gespräch über riesige Erbschaften und die Frage, warum Reiche reich bleiben. Interview von Martina Scherf

UNSER GASTROTIPP