DER TAG IN MÜNCHEN

Es gibt ein Licht Diesen Satz sagte die Großmutter unseres Autors ihm vor seiner Flucht aus der Stadt Raqqa. Elf Jahre später kehrt er nun zum ersten Mal nach Syrien zurück, mit dem Ziel, seine inzwischen 97 Jahre alte Oma noch einmal zu sehen. Über eine riskante Reise in die eigene Vergangenheit (SZ Plus).

Beichte to go in der Fußgängerzone Wer geht schon ohne Sünde einkaufen? In der Jesuitenkirche St. Michael sind die Beichtstühle bestens besucht. Hier reden sich Touristen und Einheimische alles von der Seele. Die wichtigsten Themen? Ein Pater erzählt (SZ Plus).

Tablets raus, der Unterricht fängt an In diesem Herbst startet das neue Digitalprogramm des Kultusministeriums: Doch längst nicht alle Münchner Schüler werden schon im kommenden Schuljahr ein eigenes Gerät besitzen (SZ Plus).

„Feiern gehe ich nur noch beruflich“ Laura Schessl organisiert das Techno-Festival Traumtänzer. Für drei Tage Party arbeitet die 29-jährige Münchnerin das ganze Jahr über und kümmert sich um wirklich alles – egal ob Etatplan, Deko oder Zigarettenstummel (SZ Plus).

Nachruf: Ein München-Chef, der das Lokalkolorit seiner Stadt verkörperte Der Journalist Franz Freisleder gab der Süddeutschen Zeitung über 40 Jahre ein unverwechselbares Gepräge. Ausgezeichnet mit dem Theodor-Wolff-Preis war seine Arbeit von einer frohsinnigen Art der Heimatliebe beeinflusst.

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Olympia-Attentat in München 1972 : Der zwölfte Mann Beim Olympia-Attentat 1972 starben in München elf Israelis – und der deutsche Polizist Anton Fliegerbauer. Ein halbes Jahrhundert lang hat seine Familie nicht öffentlich darüber gesprochen. Jetzt redet sein Sohn, und das aus gutem Grund. Von Roman Deininger, Uwe Ritzer (Text) und Leonhard Simon (Fotos)

SZ Plus Die Münchner und ihre Vierbeiner : Chihuahuas: von wegen Diven in Handtaschen Die kleinsten Hunde der Welt liegen in München auf dem dritten Beliebtheitsplatz. Unsere Autorin hat sogar zwei. Sie klettert mit ihnen auf Berge und kämpft um die Kuscheldecke. Von Sonja Ganzenmüller

UNSER KULTURTIPP

Was läuft im Kino? : Die heißesten Filme des Sommers Die einen fahren weg, die anderen schauen dabei zu: Im August und September sind in den Münchner Kinos mehrere Reisefilme zu sehen, vorgestellt werden sie von ihren Macherinnen und Machern. Von Josef Grübl

