Triumph am Schicksalsberg der Deutschen Vor 70 Jahren wurde erstmals der Nanga Parbat bestiegen - von Hermann Buhl, einem Verkäufer des Münchner Sporthauses Schuster. Über einen 41-stündigen Alleingang, der in erfrorenen Zehen und einem ungesicherten Stehbiwak in der Steilwand gipfelte. (SZ Plus)

Tausende Münchner Mieter müssen umziehen Gut 68 000 Wohnungen der städtischen Wohnbaugesellschaften GWG und Gewofag sollen bis 2040 klimaneutral sein. Mehr als die Hälfte davon müssen für mehrere Milliarden Euro saniert werden. Welche Folgen das für die derzeitigen Bewohner hat. (SZ Plus)

Kommentar: Sanierung von GWG- und Gewofag-Wohnungen Fatale Gemütlichkeit im Münchner Rathaus (SZ Plus)

So lief der Demo-Samstag in München Ein Aiwanger-Anhänger meldet einen Protest gegen das Heizungsgesetz mit 20 000 Menschen auf der Theresienwiese an. Es kommen: 250 Personen. Deutlich mehr Zulauf hat eine Veranstaltung gegen Rechtspopulismus und die Spaltung der Gesellschaft am Odeonsplatz.

Pommes, Skate-Versuche und waghalsige Rotationen Beim Actionsport-Festival "Munich Mash" erfreuen sich 45 000 Besucher an den Künsten der Profis aus der Szene. Doch viele probieren auch selbst etwas Neues aus.

Thielemanns neue Liebe in München Christian Thielemann und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks treten mit Anton Bruckners Fünfter im Herkulessaal auf - stürmisch umjubelt. Über einen, der Bruckners Sinfonieschlacht als eine Oper ohne Worte versteht. (SZ Plus)

Bilder vom Sportscheck Run 12 000 Läuferinnen und Läufer - und ein ganz besonderer Moment

Milbertshofen Feuerwehr rettet fünf Entenküken aus Schacht

Boschetsrieder Straße Auto schleudert nach Zusammenstoß in Grünstreifen

Zwei Radfahrer verletzt Die Autotür als Radlerfalle - Polizei mahnt zur Vorsicht

