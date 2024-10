Was man als Security-Chef im Wiesn-Zelt erlebt, Baubranche klagt über Mangel an Azubis, Verdächtiger festgenommen nach tödlichem Angriff im Alten Botanischen Garten: diese und mehr Themen aus München.

Von Lisa Miethke

OKTOBERFEST

„Jeden Tag erlebst du wieder eine bescheuerte Geschichte“ Konrad Bertels ist für die Sicherheit im Hofbräu-Zelt zuständig. Er kann einiges darüber erzählen, wann gutes Zureden reicht und wann Handschellen nötig sind. Am meisten peitscht ihn auf, wenn Eltern von kleinen Kindern sich betrinken. (SZ Plus)

„Ich hätte nicht gedacht, dass Männer so schrecklich sind“ Wie ist es, hinter anderen Menschen herzuwischen, die oft nicht mehr alle Sinne beieinander haben? Ein Klomann auf dem Oktoberfest über Herablassung, Aggression und eine ehrliche Entschuldigung. (SZ Plus)

Wo der wahre Zauber der Wiesn zu finden ist In der Krinoline geht es sanft nach oben – und wieder nach unten. Wie im echten Leben. Seit 100 Jahren steht das Karussell auf dem Oktoberfest. Manche finden: So schön wie hier ist die Wiesn nirgends. (SZ Plus)

Promis auf dem Oktoberfest Jürgen Drews und sein einziger Rausch

DER TAG IN MÜNCHEN

„Wir haben keine Leute mehr, die Hand anlegen“ Die Zahl der Lehrlinge in der Baubranche hat sich im Vergleich zu den Vorjahren halbiert, dabei bräuchten die Betriebe dringend Nachwuchs. In der Lehrwerkstatt der Münchner Innung zeigt sich, was Azubis motiviert – und warum es ein Irrglauben ist, dass ein Studium immer der bessere Weg ist. (SZ Plus)

Nach tödlichem Angriff im Alten Botanischen Garten: Verdächtiger festgenommen Nach einer Öffentlichkeitsfahndung wird der 30-Jährige in Düsseldorf in einem Bus gefasst. Der Tatvorwurf wird inzwischen als Körperverletzung mit Todesfolge eingestuft.

Ein Leben lang im Gefängnis Karl-Heinz B. ist 76 Jahre alt - und verbrachte 50 Jahre davon in Haft. Nun steht er erneut vor Gericht, weil er versucht haben soll, einen Mann mit einem Messer zu töten. Er sagt: "Ich bedauere die Tat nicht." (SZ Plus)

WEITERE WICHTIGE NACHRICHTEN

Ziel verfehlt: Alt-OB verliert Unterschriften-Wette

Stadtentwicklung: Neue Idee für den Schlachthof

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Katarina-Witt-Darstellerin Lavinia Nowak : „Bremsen konnte ich nicht“ Die Münchnerin hat monatelang das Schlittschuhlaufen trainiert. Immerhin verkörpert sie Olympiasiegerin Katarina Witt. Ein Gespräch über das Scheitern, ihren einzigen Sprung und ihre Nahtoderfahrung am Set. Interview von Gerhard Fischer

SZ Plus Geschichte in klinisch reinen Regalen : Das Gedächtnis der Kirche Im Archivdepot der Erzdiözese München und Freising muss alles, was neu ankommt erst einmal in Quarantäne - nicht dass Käfer die Schätze aus der Vergangenheit zerstören. Von Francesca Polistina (Text) und Birgit Goormann-Prugger (digitale Umsetzung)

UNSER GASTROTIPP

Bar Zenetti : Ein wilder Mix für ein buntes Publikum Anfang des Jahres musste das „Zenetti Pils“ wegen Renovierungsarbeiten schließen, jetzt ist es als „Zenetti“ zurück – mit neuen Besitzern, neuem Look, aber dem Geist von früher. Von Sarah Maderer

