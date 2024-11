Von Lisa Miethke

Wenn die Security zum Unsicherheitsfaktor wird Nach dem Oktoberfest wird gegen 33 Ordner ermittelt, meist wegen des Verdachts der Körperverletzung. Ein 55-jähriger Gast etwa hat in einem Festzelt einen komplizierten Bruch erlitten. Den Anwalt des Mannes irritiert auch das Vorgehen der Münchner Polizei. (SZ Plus)

Aktion gegen Judenhass: Polizei durchsucht acht Wohnungen im Großraum München Auch Spezialkräfte sind bei der bundesweiten Razzia am Dienstagmorgen im Einsatz. Sie stellen Handys und Computer sicher und vernehmen Verdächtige.

Kommentar zur Durchsuchungsaktion der Polizei: Die Razzia vom Dienstagmorgen zeigt, wie tief sich das Gift des Antisemitismus in die Gesellschaft gefressen hat (SZ Plus)

„Es möchte doch keiner auf dem Christkindlmarkt von Parteien angelabert werden“ Die Regierung in Berlin hat sich selbst zerlegt. Nun muss auch die Politik in München in Windeseile einen vorgezogenen Wahlkampf organisieren. Warum das vor allem für kleine Parteien ein Problem ist. (SZ Plus)

Viel Transparenz gegen viel Kritik Der geplante neue Stadtteil in Feldmoching ist umstritten. Die Stadt versucht, mit einer offenen Ideenwerkstatt die Menschen abzuholen. Doch auch daran gibt es Kritik – nicht zuletzt wegen des Veranstaltungsorts.

Der MVV könnte bald zum XXL-Verbund werden Der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund wächst und wächst. Zwei Landkreise schließen sich 2025 an, auch Augsburg steht vor einem Beitritt. Für Reisende soll das zahlreiche Vorteile bringen.

Mobilität: Grüne fordern Laufräder für Senioren

Wärmeversorgung: Weg vom Gas – aber wie schnell?

Münchner Norden: Anwohner protestieren – OB verkleinert Flüchtlingsunterkunft

Pasinger Bahnhof: Betrunkener stürzt auf Gleise – Passanten retten ihn vor einfahrender S-Bahn

Illegales Autorennen? Mit Tempo 200 statt 60 durch den Brudermühltunnel

SZ Plus Motorsport der Extreme : Wo Hirnschmalz so wichtig ist wie Öl und Benzin Robert Koeber war mit seinem Motorrad überall: in Kenia, Japan, Russland und Iran. Doch das Iron-Butt-Rennen durch die USA brachte ihn an seine Grenzen. Eindrücke von einer Tour, bei der es darum geht, schlauer als die anderen zu sein. Von Wolfgang Görl

SZ Plus Migrationspolitik : „Wir müssen mit Drittstaaten verhandeln“ Wie lässt sich irreguläre Zuwanderung begrenzen, ohne das Recht auf Asyl zu missachten? Und was passiert, wenn das nicht gelingt? Ein Gespräch mit dem renommierten Migrationsforscher Gerald Knaus. Interview von Linus Freymark

Neue Polarwelt im Tierpark Hellabrunn : Ein Stück Antarktis mitten in München Rund zwei Jahre lang wurde die Polarwelt im Tierpark Hellabrunn saniert und technisch modernisiert. Nun soll sie das Klima der Heimat der Pinguine möglichst genau simulieren.

