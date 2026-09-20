So war der Wiesn-Auftakt, die LMU wird Opfer eines Hackerangriffs, der Rüstungskonzern Hensoldt baut einen neuen Firmensitz für 400 Mitarbeiter in Taufkirchen und mehr.

OKTOBERFEST

Wiesn-Start wird zur Herausforderung für den Kreislauf Bei schönem Wetter strömen zum Auftakt viele Menschen aufs Oktoberfest. Wegen einer Panne an einem Fahrgeschäft stehen einige dort eine Weile Kopf. Der OB verkürzt den zweiten Tag, um sich zu schonen.

„Manche haben gehofft, man würde sich vielleicht streiten, das Gegenteil ist der Fall“ Die Grünen freuen sich, klar, doch auch Ministerpräsident Markus Söder ist voll des Lobes für Münchens ersten grünen Oberbürgermeister Dominik Krause. Und nicht nur der CSU-Chef, sondern auch die SPD macht eine ganz neue Erfahrung. (SZ Plus)

Zähes Warten, „Wiesn-Run“ – und dann ein Krause-Plan, der aufgeht Dem friedlichen Anstich-Morgen wohnt ein besonderer Zauber inne, doch das ändert sich am Vormittag abrupt: Tausende rennen wie verrückt in die Zelte – und dem Oberbürgermeister gelingt ein Kunststück. Der Wiesn-Start in Bildern.

Kleine Hilfsmittel – was Münchner zum Wiesnbesuch mitnehmen Wer regelmäßig das Oktoberfest besucht, hat oft schon seine kleine Spezialausrüstung dafür. Hier kommen sieben Utensilien, die auf der Festwiese gute Dienste leisten. (SZ Plus)

Fußball-Stars mit Skibrille und Wollmütze Kimmich trägt Hut, Davies volle Gesichtsmontur, und was macht nur Michael Olise? Die Spieler des FC Bayern am Sonntagmittag auf der Wiesn bei Käfer – fast alle im Fokus, nur einer drückt sich.

Gesegneter Aufstieg in den Wirte-Olymp Sie sind keine Neulinge auf der Wiesn und betreiben mehrere Wirtshäuser: Christine und Lorenz Stiftl haben jetzt das Paulaner-Zelt übernommen. Worauf sie bei der Musik und beim Essen setzen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Hackerangriff auf die LMU – Daten künftiger Studenten betroffen Die Exzellenzuniversität ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Persönliche Daten von Studierenden sind vermutlich abgeflossen, auch Bankinformationen. Wie viele Betroffene es gibt, ist noch unklar.

Wenn die Liebe nur vorgegaukelt ist Michele C. geht eine Beziehung ein – aus Berechnung und auf rein digitaler Basis. Sein Opfer glaubt an die große Liebe, soll aber nur ums Geld gebracht werden. Das Münchner Amtsgericht stellt dem Betrüger dafür die Quittung aus.

Bürger gestalten ihr Viertel um Zusammen mit den Anwohnenden entwickelt ein wissenschaftlich begleitetes Projekt aus tristen Verkehrsflächen neue Begegnungsorte. In Moosach kommt das bisher gut an, aber manche Nachbarn befürchten Lärmbelästigungen.

Ein Quartier für die Zeitenwende Hensoldt wächst rasant und baut in Taufkirchen einen neuen Firmensitz für 400 Mitarbeiter. Das „Xperience-Quartier“ unterstreicht die Bedeutung des Standorts für die deutsche Luftfahrt- und Rüstungsbranche.

WEITERE NACHRICHTEN

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MÜNCHEN ERLESEN

Türkischer Barbier über München : „Ich wäre gerne heute noch einmal Teenager in dieser Stadt“ Die bayerische und die türkische Kultur haben viele Gemeinsamkeiten, findet der Barbier Selami Öztas, zum Beispiel den Humor. Im Vergleich zu seiner Jugend hat sich aber auch viel verändert. SZ Plus Von Philipp Crone ...

18. Jahrhundert : Als die Truppen der Habsburger über München herfielen Im Kampf um die Kaiserwürde erobern die Österreicher die Stadt Mitte des 18. Jahrhunderts gleich mehrfach. Besonders brutal wüten sie vor den Toren der Stadt im Lehel, wo Dutzende Häuser in Flammen aufgehen. SZ Plus Von Wolfgang Görl ...

UNSER GASTROTIPP

Restaurant Diva Minang : Ein Stück Westsumatra in Haidhausen Mit dem Diva Minang bekommt München sein derzeit einziges indonesisches Restaurant. Abends steht hier nicht Nasi Goreng, sondern die Padang-Küche im Fokus. Das kann zum Festmahl werden, nicht alle Gerichte überzeugen jedoch gleichermaßen. Von Kira Cassis ...

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