Unmut über geplante Asylunterkunft am Stadtrand, München Klinik bietet Weiterbildung zur geschlechtersensiblen Notfallmedizin an, Erinnern an einen lang verdrängten Terrorakt und mehr.

Von Hanna Emunds

Wo nichts ist und nichts sein soll Erneut gibt es in München Unmut über eine Asylunterkunft auf einem Feld am Stadtrand. Bröckelt da die Aufnahmebereitschaft der Münchner? Die Verwaltung sucht nach „dringend notwendigen Standorten“, um Geflüchtete unterzubringen. (SZ Plus)

Wenn es im Notfall auf jede Minute ankommt Bei der Behandlung wird es immer wichtiger, das Geschlecht, die kulturelle Herkunft oder Sprachbarrieren zu berücksichtigen –gerade in der Notaufnahme. Inzwischen wird das Fachpersonal entsprechend geschult. (SZ Plus)

Erinnern an einen lang verdrängten Terrorakt Bei einem Angriff auf das jüdische Gemeindehaus an der Reichenbachstraße kommen vor 55 Jahren sieben Menschen ums Leben. Nun versichert die Stadt: Es wird ein Denkmal geben. (SZ Plus)

Spitzentöne im Spießerparadies Die Inszenierung von Georg Friedrich Händels Oper „Alcina“ wird am Gärtnerplatztheater zum Fest der Stimmen - nur gibt es leider auch ein Bühnenbild. (SZ Plus)

„Streiten wir, ohne auszugrenzen“ Beim Festakt zum Jubiläum der Hochschule für Philosophie rufen die Rednerinnen und Redner zur Verteidigung der Demokratie auf und gedenken des Jesuitenpaters Alfred Delp, den die Nazis vor 80 Jahren ermordet haben. (SZ Plus)

Polizei sucht Zeugen Einbrecher stehlen wertvollen Schmuck in Bogenhausen

Schwerpunktaktion Polizei kontrolliert Radler - 140 Verstöße festgestellt

Abfahrt abseits der Piste Brüder aus dem Raum München von zwei Lawinen erfasst

Gewalt im häuslichen Bereich Polizei sucht mit Hubschraubern nach Tatverdächtigem

Jahresvorschau des DGB in München Wie die Gewerkschaften ihre Forderungen durchsetzen wollen

SZ Plus Münchner Kandidaten für die Bundestagswahl : Die einzige Grüne mit einem Direktmandat in Bayern Jamila Schäfer hat 2021 den Wahlkreis München-Süd gewonnen und will ihr Mandat verteidigen. Der „panischen Migrationsdebatte“ von Friedrich Merz stellt sie „fünf bessere Antworten auf Aschaffenburg“ entgegen. Von Joachim Mölter

SZ Plus Ein Spaziergang mit Hindernissen : Wie findet man sich als Blinder in München zurecht? Aleksander Pavkovic kann von Geburt an nichts sehen. Dennoch führt der Sprachwissenschaftler ein eigenbestimmtes und engagiertes Leben. Allerdings könnte vieles, was es schwierig macht, behoben werden. Von Sabine Buchwald

Café Mucki & Floyd : Wo zum Frühstück wohlige Nostalgie serviert wird Das Café Mucki & Floyd im Glockenbachviertel setzt auf Gemütlichkeit, eine kleine Karte und einen hohen Wohlfühlfaktor. In dem kleinen, heimelig wirkenden Raum werden Kindheitserinnerungen wach. Von Katharina Haase

