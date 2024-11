München im Football-Fieber, Wanda spielt das letzte Konzert ihrer Tour in der Olympiahalle, Charlotte Knobloch erinnert an die Reichspogromnacht und mehr.

Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Die NFL bringt die Welt nach München – und da steht sie Schlange Carolina Panthers und New York Giants spielen, doch es kommen Fans aller Klubs, um gemeinsam zu feiern. Vertreter der amerikanischen Football-Klubs schwärmen von einer „zweiten Heimat“.

„Ein Teil von mir ist immer das Mädchen geblieben, das voller Angst die Hand ihres Vaters hält“ Beim Gedenkakt im Alten Rathaus schildert Charlotte Knobloch ihre Erinnerungen an die Ereignisse des 9. November 1938 – und ermahnt und ermuntert die Menschen, „alles anders zu machen als die Menschen, die heute vor 86 Jahren zusahen“.

„Wir sind alle hier, um nicht demütig zu sein“ Ein fiebriger Sänger, ein braves Publikum, aber am Ende ganz viel Amore: „Wanda“ bleiben eine Wucht. So war das letzte Konzert ihrer Tour. (SZ Plus)

„Bei den Wahllokalen müssen wir jetzt zwei- oder dreigleisig fahren“ Joachim Dyllick ist in München für die Bundestagswahl zuständig – in der größten einzelnen Wahlbehörde Deutschlands. Nicht die einzige Herausforderung für die Organisatoren einer Wahl, die weitaus früher kommt, als gedacht. (SZ Plus)

Propalästinensisches Camp vor der LMU abgebaut Die Teilnehmer kamen mit der Auflösung einer geplanten Verlegung durch das Kreisverwaltungsreferat zuvor. In den sozialen Medien kündigten sie an, dass sich die Protestaktionen nun in die Hochschulräume verlagern könnten.

Maxvorstadt Heimplatz verzweifelt gesucht

Schwanthalerhöhe 20-Jähriger von Gruppe verprügelt und ausgeraubt

Naherholungsgebiet im Münchner Westen Neuanfang beim Landschaftspark Freiham (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Mit dem Baum-Experten im Englischen Garten : Einer, der vom Blatt liest Die Münchner Bäume haben’s nicht leicht. Hitze, Pilze, trampelnde Menschen. Packen die das? Ein Streifzug mit Bernhard Weintritt vom Bund Naturschutz, der auch schon mal auf Standfestigkeit testet und eine Katze aus dem Baum holt. Von Julia Schriever

SZ Plus Kraftsport : „Beim Kreuzheben geht es darum, immer stärker zu werden“ Vor ihrer Sportkarriere wurde Saskia Weidenbacher gerne von Freunden für private Umzüge engagiert, weil sie so gut zupacken kann. Mittlerweile ist sie Deutsche Meisterin im Kreuzheben. Von Francesca Polistina

UNSER GASTROTIPP

Gastronomie in München : Diese veganen Cafés sind einen Besuch wert Frühstück und Kuchen – das geht auch ohne Milch und Eier. Sechs Tipps für Lokale, in denen nicht nur Veganerinnen und Veganer glücklich werden. Von Franziska Ruf, Katharina Federl

