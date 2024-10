Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

„Es gibt nur egoistische Gründe, Kinder zu bekommen“ Das finden Simon Levin und andere junge Menschen aus München, die beschlossen haben, keine Kinder in die Welt zu bringen. Hier erzählen sie von ihren Gründen – und warum sie deshalb sogar auf vaginalen Geschlechtsverkehr verzichten. (SZ Plus)

24-Euro-Marke pro Quadratmeter geknackt – und es wird noch teurer Der Münchner Mietmarkt hat mit immer größeren Problemen zu kämpfen, die selbst einem Experten „wirklich wehtun“. Auch die Nebenkosten steigen drastisch. Die neuen Preise und eine düstere Prognose. (SZ Plus)

Rückkehr des Georg Schlagbauer Einst eine politische Zukunftshoffnung der Münchner CSU, stolperte der Metzger und Wiesn-Stadtrat 2016 über Drogen- und Rotlicht-Verstrickungen. Nun feiert er ein Comeback als Chef einer Fleischboutique in der Metzgerzeile auf dem Viktualienmarkt. (SZ Plus)

Warum stehen in München 22 000 Wohnungen leer? München ist die deutsche Stadt mit der größten Wohnungsnot. Deswegen prangern Aktivisten den Leerstand in 150 Häusern mit Plakaten an. Ein Besitzer nennt die Aktion „eine Unverschämtheit“. (SZ Plus)

„Topmodel“-Finalistin klagt vor Gericht Vor ihrem Durchbruch bei Germany’s Next Topmodel wird Marie Nasemann für den Katalog eines Grünwalder Juweliers abgelichtet. 16 Jahre später will sie 33 000 Euro von ihm – weil er immer noch mit den Bildern wirbt. (SZ Plus)

Die Augustenstraße wird zum Politikum Die Stadt will die Geschäftsachse in der Maxvorstadt umgestalten, um mehr Verkehrssicherheit und mehr Platz für Fußgänger zu schaffen. Warum eine Bürgerinitiative und die CSU die Pläne ablehnen.

WEITERE NACHRICHTEN

Urteil am Amtsgericht München: Erlebnis-Gutschein für Panzerfahrt muss rückerstattet werden

Razzia im Münchner Norden: Polizei hebt illegale Pokerrunde aus

Marienplatz: 29-Jähriger entert Kehrmaschine und rammt auf Flucht Polizeiauto

Brennpunkt: Mann sticht im Alten Botanischen Garten mit Zirkel auf 17-Jährigen ein

Obergiesing-Fasangarten: Fast 30 Autos zerkratzt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Q&A für Pilz-Sammler : „Unbekannte Pilze zu essen, ist Glückssache“ Der Herbst ist die Zeit der Schwammerl – zumindest war das mal so. Der Klimawandel bringt da einiges durcheinander und sorgt auch dafür, dass sich neue, giftige Arten in Bayern heimisch fühlen. Wie die Schwammerl-Suche trotzdem gefahrlos gelingt. Von Klaus Kloiber

SZ Plus Ungewöhnlicher Lebenslauf : Er macht es trotzdem René Rumberger war Schreiner, Dompteur und Feuerschlucker, nach einem schweren Schicksalsschlag versucht sich der Neu-Unterhachinger als Schlagersänger. Über einen Mann, der niemals aufgibt. Von Patrik Stäbler

UNSER FREIZEITTIPP

Ausstellung „Architektierisch“ in München : Lernen von den Tieren Nach welchem Bauplan arbeiten Biber? Was können sich Architekten von Orang-Utans und Schwalben abschauen? Die Ausstellung „Architektierisch“ im Biotopia Lab nimmt seine Besucher spielerisch mit in die Welt des Bauens und Gestaltens. Von Andra Vahldiek

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg