Von Lisa Miethke

Klagedrohung zum Konzerthaus Wie geht es weiter mit dem Kulturbau, den die Staatsregierung bis Mitte der 2030er-Jahre errichten will? Hinter den Kulissen tobt ein erbitterter Streit, der das gesamte Projekt gefährdet. (SZ Plus)

„Das ist eine Qualität des Umgangs, die kenne ich bisher nicht“ Scheitert die Verkehrswende in München? Es mangelt an Geld, Personal, und jetzt hat die Staatsregierung auch noch die Tram-Trasse durch den Englischen Garten beerdigt. Was der MVG-Chef davon hält – und wie es jetzt weitergehen soll. (SZ Plus)

Neue Details und Fotos im Fall Vanessa Huber veröffentlicht Anfang November 2022 verließ die damals 39-Jährige nach einem Streit mit ihrem Mann die Wohnung. Sie kehrte nie zurück. Nun verstärkt die Polizei erneut die Suche nach der Vermissten und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (SZ Plus)

Silver Surfer aus dem Rock-Olymp „ZZ Top“ machen in der Tollwood-Musikarena, was sie seit Jahrzehnten tun: alles richtig. Eine Konzertkritik. (SZ Plus)

SZ Plus Verbot von Pro-Palästina-Demos : Tappt München in die Antisemitismus-Falle? Immer wieder kippen Gerichte die Verbote von pro-palästinensischen Veranstaltungen. Missachtet die Stadt die Grundrechte der Aktivisten – und welche Rolle spielt der Oberbürgermeister bei dem strikten Kurs? Von Bernd Kastner

SZ Plus Herz-Kreislauf-Erkrankungen : Warum heiße Nächte eine Gefahr für die Gesundheit sind – und wie man sich schützen kann Wenn die Temperaturen im Schlafzimmer über einem bestimmten Wert bleiben, steigt das Risiko für Schlaganfälle deutlich. Experten des Münchner Helmholtz-Zentrums erklären den Zusammenhang und geben Tipps. Von Nicole Graner

Caffè Ristretto : Ein Café, das nicht übertreibt Bewohner des Westends lieben es, im Caffè Ristretto in den Tag zu starten. So authentisch italienisch geht es in kaum einem anderen Lokal der Stadt zu. Von Lisa Sonnabend

