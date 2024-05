Von Lisa Miethke

Designt, produziert, verbrannt Kilian Held macht auf die negativen Eigenschaften der Modeindustrie und die Folgen von Fast Fashion aufmerksam – mit seinem Computerspiel für Kinder und Jugendliche, das er zukünftig an Schulen anbieten will. (SZ Plus)

Europa soll ins Rathaus ziehen In den Räumen des ehemaligen Sport Münzinger sollen Münchner und Touristen der EU bald näherkommen. Und unter anderem erfahren, wie sich Europapolitik auf ihre Stadt auswirkt.

Die Konfliktmanager der Stadt ändern ihre Strategie Die Mediatoren des Sozialreferats ziehen sich von den bisherigen Feier-Hotspots am Gärtner- und Wedekindplatz zurück. Von Juni an wollen sie vor allem präventiv gegen Diskriminierung vorgehen. Flexible Teams stehen aber weiter für akute Fälle bereit.

Auf dem Oktoberfest soll D'Agostino-Lied verboten werden Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner will so verhindern, dass das Lied „L'amour toujours“ für rassistische Parolen missbraucht wird. Auf welcher rechtlichen Basis das Verbot beruht.

Ein kleiner Betrüger und Berge von Gold Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Ralf S. mit Geschichten von libyschen Reichtümern aus der Gaddafi-Zeit Darlehensgeber um Millionen gebracht hat. Er selbst erzählt vor der Wirtschaftskammer von Unwägbarkeiten in Afrika. (SZ Plus)

Nach Sieg von Galatasaray Istanbul: Türkische Fußballfans blockieren Leopoldstraße

München-Moosach: Umbau der „Unfallbrücke“ geht weiter

Unfall in Nymphenburg: 80-Jährige bricht durch ihren Balkon – tot

Attacke in Sendling: Räuber wollen 100 000 Euro teure Uhr von Handgelenk klauen

SZ Plus Absenkung des Wahlalters bei der Europawahl : „Es gibt 16-Jährige, die trauen ihren Altersgenossen eine so wichtige Sache nicht zu“ Bei der EU-Wahl dürfen erstmals bereits 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Nicht alle finden das gut, sogar manch Gleichaltrige zweifeln. Politikwissenschaftler Jörg Siegmund erklärt, warum der Schritt die Demokratie stärken kann – und wie man Jugendliche vorbereiten sollte. Von Katharina Haase

SZ Plus Behördenkommunikation oder Wohnungssuche : Wie berufliche Betreuer Menschen unterstützen Da ist der wohnungslose 43-Jährige mit Muskelatrophie. Oder die ältere Dame, die nach dem Tod ihres Mannes mit der Bürokratie überfordert war. Ihnen hilft ein Berufsbetreuer, ihr Leben zu organisieren. Doch davon gibt es zu wenige. Von Sven Loerzer

Münchner Natursaft UG : Säfte, so bunt wie Cocktails Die Kreationen werden auf dem Viktualienmarkt weder geschüttelt noch gerührt, sondern frisch gepresst. Und bei „Extra Ingwer“ bleibt garantiert kein Auge trocken. Von Stefanie Witterauf

