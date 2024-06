Von Lisa Miethke

Immobilienpreise in München geben deutlich nach Eigentumswohnungen sind in den vergangenen zwei Jahren 13 Prozent billiger geworden, das zeigen die offiziellen Zahlen. Für einen Stadtteil aber gilt das nicht, dort ist der Quadratmeter Boden so viel wert wie sonst nirgendwo in Deutschland – 170 000 Euro. (SZ Plus)

Als falsches Maskottchen: Youtuber schmuggelt sich auf Rasenfläche im Münchner EM-Stadion Verkleidet als Maskottchen „Albärt“ schummelt sich Marvin Wildhage beim Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in den Innenbereich. Wie er die Sicherheitsvorkehrungen umgehen konnte und dabei die Uefa brüskierte.

Also doch Nach langen Spekulationen gibt Kulturminister Markus Blume bekannt: Serge Dorny bleibt Intendant der Staatsoper – und auch Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski bleibt zwei weitere Jahre. Mindestens. (SZ Plus)

Ukrainischer Fußball-Weltstar erinnert an den Krieg in seiner Heimat Andrij Schewtschenko ist heute Präsident des ukrainischen Fußballverbands – und zeigt am Münchner Wittelsbacherplatz, wie das Fußballstadion von Charkiw heute aussieht.

In der Nacht treten die Autofahrer aufs Gaspedal Die Tempo-30-Anordnung an der Landshuter Allee beachten keineswegs alle Verkehrsteilnehmer. Gebremst wird allerdings vor den fest installierten Blitzern – obwohl diese noch gar nicht aktiv sind.

Neubau vor Miete: Wie die Stadt München die Verwaltung der Zukunft plant

Shaere in Neuperlach: Große soziale Zwischennutzung steht vor dem Aus

FRM II in Garching: Hat der Forschungsreaktor noch eine gültige Betriebsgenehmigung?

SZ Plus Überlebenschancen erhöhen : Was Menschen mit Krebserkrankung essen sollten Übelkeit, Geschmacksverlust, kein Appetit: Tumorpatienten verlieren oft deutlich an Gewicht. Doch wie können sie dem entgegenwirken? Und sind Süßigkeiten tabu? Von Nicole Graner

SZ Plus Von der TU München nach New York : Nanny, Pflegerin, Assistentin – und Schauspielerin In München studierte Anna Sophie Hirschberger an der TU Gesundheitswissenschaften – aber das hat sie nicht gereizt. Jetzt lebt sie in Manhattan und schlägt sich durch die Extreme der Schauspiel- und Theaterbranche. Es ist ein täglicher Existenzkampf, ein Kampf um Aufmerksamkeit und Auftrittschancen – warum tut sie sich das an? Von Matias Kamp

Café Mari : So bodenständig wie das Viertel Die Betreiberinnen des Café Mari haben ihr Angebot an das Schlachthofviertel angepasst: In dem großräumigen Lokal gibt es deshalb ein buntes Allerlei – aber kein Chichi. Von Jacqueline Lang

