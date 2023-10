Wie der Krieg in Nahost die palästinensische Community in München bewegt, warum die Stadt mehr Wohnhäuser angeboten bekommt, als sie kaufen kann, und mehr.

Von Leo Kilz

Nahost-Konflikt in München: "Ich konnte mir dieses Ausmaß an Gewalt nicht vorstellen" Der Krieg in Israel besorgt die Menschen in München. Nach einem Stimmungsbild aus der jüdischen Community hat sich die SZ nun umgehört bei Menschen, die aus dem Nahen Osten stammen und in den palästinensischen Gebieten Familie und Freunde haben. (SZ Plus)

Nahostkonflikt in München: Gute Gespräche und harte Verbotslinien Mit einer Allgemeinverfügung will die Stadt einen pro-palästinensischen Autokorso verbieten. Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht mit Münchner Imamen über ein gemeinsames Friedensgebet.

Immobilienmarkt: Hey München, kauf mein Haus! Die Stadt befindet sich in einer kuriosen Situation: Ihr werden mehr Immobilien zum Kauf angeboten, als sie bewältigen kann. Eine gute Nachricht für den Wohnungsmarkt ist das allerdings nicht.

Staatsschutz ermittelt: Frau in Bus antisemitisch beleidigt und bedroht

Planetarium im Deutschen Museum:An die Grenzen des Universums fliegen Vor 100 Jahren wurde das weltweit erste Projektionsplanetarium im Deutschen Museum präsentiert. Es war eine Sensation. Seitdem kommen die Besucher dem Himmel ganz nah. (SZ Plus)

Gewalt unter Jugendlichen: Immer jünger, immer mehr, immer brutaler In München steigt die Zahl der Gewalttaten, die von Minderjährigen begangen werden. Die Polizei und Oberbürgermeister Dieter Reiter sehen die Entwicklung mit Sorge - und wollen mit neuen Präventionsmaßnahmen gegensteuern. (SZ Plus)

Neue Bewirtung im Teatro: Käfer statt Schuhbeck Nach 20 Jahren musste sich das Teatro einen neuen Gastronomie-Partner suchen. Das möchte das Gourmettheater zu einem Neustart nutzen. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Nahverkehr: Stammstrecke wird tagelang komplett gesperrt

Schrecksekunde in Sendlinger Parkhaus: Auto-Lift fährt mit dreijährigem Kind davon

Bei Auftritt von Till Reiners: Drei Zuschauer zeigen Hitlergruß im Circus Krone

Tourismus: Neuer Rekord bei Hotelbetten

Perlach: Der Streit um die Böglwiese geht weiter

