Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Zehntausende Münchner können auf einer Silvestermeile ins neue Jahr feiern Mehrere Bühnen, Künstler und Lasershow mitten in der Stadt zwischen Odeonsplatz und Siegestor – so sieht der spektakuläre Plan eines Veranstalters fürs kommende Jahr aus. Vielleicht muss die Party aber verlegt werden oder eine Nummer kleiner ausfallen.

Silvestermeile in München - einfach toll oder viel zu teuer? Ein privater Veranstalter will die Prachtstraße zwischen Odeonsplatz und Siegestor für eine große Party absperren - und Eintritt verlangen. Ist das eine unterstützenswerte Idee oder fördert die Stadt damit die Ausgrenzung bedürftiger Menschen? Zum Pro und Contra (SZ Plus)

Münchner Grüne nominieren Dominik Krause als OB-Kandidat Der 34-Jährige erhält 99,3 Prozent der Stimmen und spricht von einem „Hammer-Ergebnis“. Mit welchen Themen er den amtierenden Oberbürgermeister Reiter von der SPD herausfordern will.

Syriens neue Machthaber – in München im Visier der Ermittler Ein Bewunderer der jetzt siegreichen Islamisten verübte im September einen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München. Es ist nicht der einzige Fall, der die Justiz beschäftigt. (SZ Plus)

München will die IAA bis 2031 halten – mit „Open Spaces“ in der Innenstadt Die Stadt überlässt der Mobilitätsmesse weiterhin zentrale Plätze als Ausstellungsfläche, denn die Bürger profitierten massiv von der Autoindustrie. Nebenbei verrät ein Stadtrat, um welche Summen es bei BMW und Co. geht.

Münchens einziger Kinderbücher-Laden ist zurück Acht Frauen wollten nicht akzeptieren, dass das weit übers Viertel hinaus beliebte Geschäft „Kuckuck“ schließen musste. Wie sie es gerettet haben und welche Projekte bereits angelaufen sind.

Tipps für lesenswerte Kinderbücher: Es muss nicht immer Conni und Leo Lausemaus sein

Trauerfeier für Bobby Brederlow: „Er war so ein lieber Mensch, unser Sonnenschein“ (SZ Plus)

Wahrzeichen im Olympiapark: Sanierung des Olympiaturms wird fast 15 Millionen Euro teurer

Nach Hirnschlag und Koma: Mit 58 Jahren: Schauspielerin Lilly Forgách gestorben

Rumfordstraße: Feuerwehr holt Dieb vom Dach

Beim Contact-Technofestival: Erneut Konzertbesucher im Zenith beraubt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Reaktionen auf Ende des Assad-Regimes : „Wir stehen alle bereit, wenn wir sehen, dass die Leute dort leben können ohne Probleme“ Sie sind vor dem Bürgerkrieg nach Deutschland geflüchtet und haben sich eine Existenz aufgebaut. Jetzt stellen sie sich die Frage, ob sie zurückgehen. Von Peter Bierl, Ingrid Hügenell, Teresa Kögl, Stefan Salger

SZ Plus Der Tenor José Carreras im Interview : „Die eigentlichen Stars sind die Stammzellenspender“ Durch eine Knochenmarktransplantation vor 37 Jahren konnte José Carreras seinen Krebs besiegen. Warum er schon mal im Duett mit Klaus Meine von den „Scorpions“ oder Peter Maffay singt. Und wer die drei Tenöre von heute sein könnten. Interview von Jutta Czeguhn

UNSER GASTROTIPP

Winterliche Drinks in München : Es muss nicht immer Glühwein sein Glühwein ist das Weihnachtsmarkt-Getränk schlechthin. Wer davon zu viel hatte oder neugierig auf andere Winter-Drinks ist, findet in München viele Alternativen. Sechs Empfehlungen. Von Benedikt Karl

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg