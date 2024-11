Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum putzt München seine gute Stube so schlecht heraus? Baustellen, Leerstand, jetzt auch noch S-Bahn-Ausfälle: In der Weihnachtszeit zieht es viele Menschen in die Innenstadt. Besonders besinnlich aber geht es dort in diesem Jahr nicht zu. Ein Wunschzettel, wie alles besser werden könnte (SZ Plus).

Münchner Kardinäle sollen aus dem Straßenbild verschwinden Historiker empfehlen der Stadt, die nach drei Erzbischöfen und einem IOC-Präsidenten benannten Straßen umzubenennen. Das sind die Vorwürfe (SZ Plus).

Rentner gesteht, dass er seinem Online-Date Ecstasy verabreichte Der 80-Jährige hatte einen mit Drogen versetzten Nusslikör serviert. Das Gericht verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe, befindet aber: Das Gemisch war nicht als K.-o.-Tropfen gedacht – eher im Gegenteil.

„Ein Zeichen der Hoffnung“ SZ-Leserinnen und -Leser spenden 7,2 Millionen Euro, um Not leidende Menschen in München und dem Umland zu unterstützen. Zum 75-jährigen Bestehen beschenkt sich das Hilfswerk der Süddeutschen Zeitung mit einem neuen Namen: Aus dem Adventskalender werden SZ Gute Werke.

Fünf Richter, Dutzende Anwälte – und die Milliarden-Frage In München startet das Musterverfahren der früheren Wirecard-Aktionäre. Ob sie je ihr Geld wiedersehen? Das wird sich wohl erst in Jahren entscheiden. Aber das Gericht macht ihnen Hoffnung (SZ Plus).

Surfen im Schneegestöber München erlebt die erste echte Winternacht und erwacht am Morgen unter einer Schneedecke: Bilder aus einer Stadt in Weiß.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess am Landgericht München I Er schlägt zu und droht wahllos mit dem Tod

In der Vorweihnachtszeit Bundespolizei verbietet Messer an großen bayerischen Bahnhöfen

Adventszeit Wie Polizei und Stadt die Christkindlmärkte sichern

Notfall beim Camping Ein Notruf aus Bozen rettet drei Leben am Riemer See

Bürokratie-Posse Mensa-Essens-Verbot für Grundschullehrer wieder gekippt

Kriminalität Polizei berichtet von neuer Masche bei Schockanrufen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Mythos Stradivari : Unterwegs mit einem der wertvollsten Instrumente der Welt Im Flugzeug sitzt sein Cello stets neben ihm, sein Heim hat er diebstahlsicher gemacht: Emanuel Graf spielt auf einem Stradivari-Cello, von dem es insgesamt nur 60 gibt. Wie lebt es sich mit einem Mythos? Von Jutta Czeguhn

SZ Plus Vegane Spitzenküche : „Wir wissen genau, was notwendig ist, damit sich dieses Satt-und-glücklich-Gefühl einstellt“ Sebastian Copien und Andreas Leib haben das Buch „Vegan Fine Dining“ herausgebracht. Ein Gespräch über Kreativität nur mit pflanzlichen Lebensmitteln, den Ehrgeiz, sich damit einen Stern zu erkochen – und die Skepsis von Kollegen. Interview von Sarah Maderer

UNSER FREIZEITTIPP

Verbrauchermessen in München: Tipps für Besucher : Schöner wohnen, besser essen Auf der „Heim & Handwerk“ zeigen 800 Aussteller, wie man sein Zuhause modisch und energieeffizient gestalten kann. Auf der parallel laufenden Messe „Food & Life“ geht es um Ernährungstrends. Von Johanna Schmees

