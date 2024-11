Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum Kinderärzte sich für weniger Antibiotika einsetzen Multiresistente Erreger und ihre Ausbreitung sind schwer zu bekämpfen. Vier Unikliniken haben es in einem Projekt versucht. Das hat den Verbrauch von Antibiotika an deutschen Kinderkliniken stellenweise um bis zu 22 Prozent gesenkt (SZ Plus).

Eine neue Tram für den Münchner Norden Die Trasse wird als Verlängerung der Linie 23 von Schwabing Nord durch den neu entstehenden Stadtteil Neufreimann bis zur U-Bahn-Station Kieferngarten führen. Ende 2027 sollen die ersten Züge fahren (SZ Plus).

Laimer Röhre wird 43 Millionen Euro teurer Schon wieder schlechte Nachrichten von der Deutschen Bahn: Der Bau der sogenannten Umweltverbundröhre dauert nicht nur länger, er wird auch deutlich mehr kosten. Doch der Stadt sind die Hände gebunden.

Viel Verständnis für Händler vom Viktualienmarkt Nach ihrem offenen Brief bekommen die Standlbetreiber viel Zuspruch von unterschiedlichen politischen Seiten. Schnelle Besserung scheint trotzdem nicht in Sicht – und ein missliebiger Schritt unabwendbar (SZ Plus).

KI baut München in drei Minuten nach Forscher an der Bundeswehr-Universität erstellen in kürzester Zeit 3-D-Karten von Städten. Warum das bei Katastrophen helfen kann (SZ Plus).

Wenn der letzte Rock-Kick fehlt Am Vorabend seines 65. Geburtstags spielt Bryan Adams in der Münchner Olympiahalle ein Konzert, das nicht restlos überzeugt. Es ist zu altbewährt (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Feuerwehreinsatz Ein Todesopfer bei Brand in Wohnhaus in Forstenried

Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen und Kindern Bewusstsein schärfen, Frauen ermächtigen

Prozess am Amtsgericht München Blutige Auseinandersetzung wegen eines Cricket-Spiels

Untergiesing Karte eingezogen – Kunde randaliert in Bank

Lehel Polizei fasst mutmaßliche Fahrraddiebe

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Hans Kimm und sein letzter Wunsch : „Ich hoff’, es wird nie Nacht in mir!“ Der todkranke Hans Kimm hat einen letzten großen Wunsch: dass eines seiner Gedichte in der Zeitung veröffentlicht wird. Zu Besuch bei einem trotz allem zufrieden wirkenden Mann. Von Philipp Crone

SZ Plus Neues Beratungsangebot : „Viele Väter identifizierten sich immer mehr mit der Erziehung ihrer Kinder“ Hart arbeitender Familienernährer und zugleich präsenter Papa? Noch immer tun sich viele Männer schwer mit ihrer Rolle bei der Kindererziehung, sagt Luis Teuber – und erklärt, warum es jetzt ein neues Beratungszentrum nur für Papas gibt. Interview von Patrik Stäbler

UNSER KULTURTIPP

Film-Events in München : Gute Gründe, öfter ins Kino zu gehen Es müssen nicht immer Blockbuster und Arthouse-Filme sein. Viele Kinos in München locken zusätzlich mit Sondervorführungen, kuratierten Reihen und Events: von der Sneak Preview über Talkrunden bis zur Oper – der große Überblick. Von Bernhard Blöchl, Pauline Graf, Josef Grübl

