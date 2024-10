Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Westen der Stadt, eine riesige Baustelle Neue Tramgleise, neue U-Bahn, neue Wasserleitungen – wer den Münchner Westen passieren möchte, benötigt derzeit viel Geduld: Stau und Barrieren, wohin das Auge reicht. Wie lange Passanten und Autofahrer diesen Hindernisparcours noch meistern müssen.

Obdachloser im Englischen Garten angezündet: Mordprozess beginnt Aus Habgier soll der Angeklagte den 78-Jährigen getötet und dann in Brand gesetzt haben. Der 56-Jährige bestreitet die Tat, sein Anwalt schildert eine andere Version der Geschehnisse.

Kultgrieche in Untergiesing schließt Bereits Ende Oktober läuft der Mietvertrag der griechischen Taverne Lucullus aus. Der Hausbesitzer möchte das Gebäude sanieren.

Kultur-Sparpaket fällt deutlich kleiner aus Oberbürgermeister Dieter Reiter will dem Münchner Stadtrat vorschlagen, die Tariferhöhungen zugunsten der Beschäftigten in den städtischen Haushalt zu übernehmen – in der Kulturlandschaft der Stadt reagiert man erleichtert. (SZ Plus)

Was geschah an der Bar des P1? Eine Studentin berichtet von sexueller Belästigung an der Theke, informiert die Security des Clubs und erstattet Anzeige. Beim Prozess wird der Richter laut, verdreht bei der Befragung die Augen – und spricht den Mann frei.

Überfall in der Goethestraße: Mann gefesselt, in Lieferwagen gezwängt und beraubt

Feuerwehreinsatz in Aubing: Balkon brennt - zwei Verletzte und hoher Schaden

Preiserhöhung in Bädern und Eislaufanlage: Schwimmen und Schlittschuhlaufen wird teurer

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Energieversorgung : Wie München den Energiehunger der Zukunft stillen will In 20 Jahren könnte sich die Spitzenlast der Stadt mehr als verdoppelt haben. Die Stadtwerke setzen auf einen „Supraleiter“-Prototyp, von dem man sich weltweite Strahlkraft erhofft. Interview von Justin Patchett

SZ Plus Stimmung vor der US-Wahl : „Der Amerikanische Traum ist verdampft“ Die einen fürchten Trump, die anderen hoffen auf Harris, und manchen geht dieser Zweikampf nur noch auf die Nerven. US-Amerikanerinnen und Amerikaner in München blicken bang auf die Wahl am 5. November. Von Martina Scherf

UNSER FREIZEITTIPP

Der große Ballett- und Tanzkalender im Herbst 2024 : Tanz-Highlights mit Luftgeistern, Skatern und Jesus Das Bayerische Staatsballett startet mit dem Spitzenschuh-Klassiker „La Sylphide“ in die Saison, am Deutschen Theater interpretiert eine Compagnie aus Israel Bachs „Matthäuspassion“. Und in der Freien Szene geht es auf Rollen über den Parcours. Von Jutta Czeguhn

