Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie man Igel richtig rettet Fast 1200 Igel hat die Wildtierstation des Münchner Tierheims in diesem Jahr schon aufgepäppelt. Doch nun ist kein Platz mehr. Ein Experte gibt Tipps, wie jeder selbst helfen kann (SZ Plus).

München muss fast 250 Millionen Euro sparen – welche Projekte betroffen sind Lange hat das Rathausbündnis um Einschnitte gerungen. Nun steht fest: Es trifft viele Kernanliegen von SPD und Grünen. Und trotzdem bleibt noch ein Risiko.

Jelinek, Friedman, Meyerhoff und 300 weitere Kulturleute unterzeichnen Protestbrief Viele prominente Künstler und leitende Vertreter der wichtigsten Münchner Kulturinstitutionen appellieren gemeinsam an Münchens Stadträte, mit ihnen in Dialog zu treten. Sie warnen vor „demokratiefeindlichen Kräften“.

Womit München bei einer Olympia-Bewerbung punkten könnte Fünf Orte in Deutschland interessieren sich für Olympische Spiele. Noch ist aber offen, ob 2036 oder 2040 das Ziel ist. Wann München wohl bessere Chancen hat.

So soll Münchens neues Hochhaus-Quartier aussehen Erstmals legt die Stadt einen detaillierten Plan für die beiden Wolkenkratzer und sechs weitere Gebäude an der Paketposthalle vor. Wo neben den 1200 Wohnungen noch Gastronomie, Kultur und Geschäfte erlaubt sein sollen – und welches Gewerbe verboten wird (SZ Plus).

Warum viele Lehrer nicht mehr in der Mensa essen dürfen Selbst wenn sie dafür bezahlen, ist das an jeder vierten Münchner Grundschule nicht mehr möglich – obwohl genug Essen da ist. Stattdessen, beklagt ein Schulleiter, „werden Massen weggeworfen“. Und die Verantwortlichen? Wollen noch mehr Bürokratie (SZ Plus).

Bankraub in Obermenzing wohl vorgetäuscht – Angestellte festgenommen Die Mitarbeiterin des Geldinstituts meldete Ende Oktober einen Überfall. Nun sitzen sie und ihr Freund in Untersuchungshaft.

WEITERE NACHRICHTEN

Ehemaliges Benko-Imperium Zweite Münchner Signa-Immobilie verkauft

Hilfe per Knopfdruck Notruf-App bringt Gewalttäter ins Gefängnis

Erste Hilfe am S-Bahngleis Frau bricht an Haltestelle zusammen – 20-Jährige und 22-Jährige retten ihr Leben

Polizeieinsatz in Schwabing 26-Jähriger greift Taxifahrer an – dann randaliert er in der Haftzelle

Untergiesing und Hauptbahnhof Überfälle mit Schusswaffe und Messer

Arbeiten am Stellwerk S-Bahn-Stammstrecke an Adventswochenenden teilweise gesperrt

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Christian Lindner, Heizungsinstallateur : „Es nervt“ Seit jemand im Netz ein Foto vom Firmenwagen des Handwerkers Christian Lindner postete, steht bei dem Münchner das Telefon nicht mehr still. Zu Besuch bei einer Berühmtheit wider Willen. Von Philipp Crone

SZ Plus Alfred Pringsheim : Der Mathematiker, der sich für Richard Wagner prügelte Der Münchner Alfred Pringsheim war Hitzkopf, Kunstsammler, Musiker, Intellektueller – und Schwiegervater von Thomas Mann. Über einen klugen Kopf, dessen brillante Lebensleistung in Vergessenheit geraten ist. Von Wolfgang Görl

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Performance-Aktion im Westend : Dieser Künstler bietet „Nichts“ zum Verkauf an Robert Heigl hat Geschenkideen für alle, die nichts brauchen. Unterstützt wird er von Greenpeace. Aber es geht hier nicht nur um Umweltschutz. Interview von Sabine Buchwald

