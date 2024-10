Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo Sparen besonders schmerzhaft ist Wer kümmert sich um Kinder, Obdachlose oder Menschen, die alleine sind, wenn das Geld knapp ist? München muss im Sozialen sparen, ohne dass neue Ungerechtigkeiten entstehen. Das geht nicht, sagen die einen. Man muss genau hinsehen, die anderen (SZ Plus).

Asterix – gibt’s jetzt auch auf Münchnerisch Der Schauspieler und „Tatort“-Kommissar Udo Wachtveitl hat den ersten Band der Comic-Reihe „Asterix und Obelix“ in den Dialekt seiner Heimatstadt übersetzt. Ein schönes Stück Arbeit, selbst für ein Sprachchamäleon wie ihn (SZ Plus).

Hier kracht es in München am häufigsten Ein seit Jahren bekannter Unfall-Schwerpunkt in der Stadt gilt sogar als gefährlichste Straße in ganz Bayern. Wo es noch oft zu Zusammenstößen kommt und was die häufigsten Ursachen sind.

Wenn Charlotte Knobloch als Avatar von der Judenverfolgung erzählt Das städtische St.-Anna-Gymnasium in München ist weltweit die erste Schule, die ein ambitioniertes Virtual-Reality-Projekt unter dem Titel „Inside Pogromnacht“ testen darf.

Schöner Schotter, schöne Schienen Die S-Bahn-Linien nach Herrsching und Tutzing sind noch bis zum Wochenende wegen Bauarbeiten auf bestimmten Streckenabschnitten gesperrt. Was genau passiert dort? Eindrücke von der Baustelle.

Windkraft Hoch hinaus im Hofoldinger Forst

Veranstaltung der Evangelischen Akademie Tutzíng Imam hält Kanzelrede

Polizei in München Gerichts-Mitarbeiter verhindern Betrug nach Schockanruf

SZ Plus Bestatterinnen : Bunt bis zum Schluss Amina Wittmann hat Wirtschaftsinformatik studiert, ihre Partnerin Ilknur Demircan in der Intensivpflege gearbeitet. Im September haben sie in Ismaning ein Bestattungsinstitut eröffnet, bei dem sich insbesondere Angehörige der LGBTQ-Szene gut aufgehoben fühlen sollen. Von Sabine Wejsada (Text) und Catherina Hess (Fotos)

SZ Plus SZ-Kolumne Typisch deutsch : Halloween, der Tanz mit dem Teufel Warum findet man hier Gruselfratzen und Kunstblut an Halloween so faszinierend, fragt sich unser Autor. Ihn erinnert das an schreckliche Zeiten. Oder soll er einfach mitfeiern? Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Gruselshow : Spaß am Horror Ein Verein aus Unterschleißheim hat zu Halloween den großen Saal im Bürgerhaus in eine Art Geisterbahn verwandelt – mit Spezialeffekten und Live-Darstellern. Von Carla Augustin

