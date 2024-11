Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie man zum friedlichen Miteinander in München findet – oder auch nicht Der Krieg in Nahost spaltet die Stadtgesellschaft. Als endlich ein Podiumsgespräch mit einem Palästina-Aktivisten und einem Vertreter des Judentums gelingt, wird die Stimmung im überfüllten Saal emotional – und der Israeli verlässt auf Rat seiner Sicherheitsleute die Veranstaltung. Wo führt das hin?

IAA-Gegner dringen ins Münchner Rathaus ein Die Klimaktivisten schwärmen im gesamten Gebäude aus und verteilen Plakate. Sie wollen verhindern, dass die Automobilmesse auch in den kommenden Jahren in München stattfindet – vor allem nicht in der Innenstadt.

„Jede Minute den Tod vor Augen, das macht einen Menschen kaputt“ Das ehemalige Zwangsarbeiterlager an der Ehrenbürgstraße wird für gut 32 Millionen Euro zu einer Zweigstelle des NS-Dokuzentrums ausgebaut. Das Areal in Neuaubing ist in Deutschland einzigartig (SZ Plus).

Münchner Cannabis-Club darf kein Gras anbauen Als erster Verein in Bayern bekommt der Cannabis Social Club Minga eine offizielle Absage von der Verwaltung: Legal anbauen ist damit im Freistaat weiterhin nicht möglich. Der Vorstand der Anbauvereinigung ist empört – und sieht einen Plan hinter dem Vorgehen der Behörde (SZ Plus).

Wenn schon Neugeborene in Gefahr geraten In der München Klinik haben sich verschiedene Fachbereiche zusammen-geschlossen, um Kindeswohlgefährdung besser zu erkennen. Worauf sie achten und wie sie helfen (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Suche geht weiter Zwei Münchner nach Bootsunglück in Ägypten vermisst

BR-„Tatort“ Carlo Ljubek wird neuer Münchner „Tatort“-Kommissar

Zugverkehr in München Drohne hängt in Oberleitung fest – Gleise am Hauptbahnhof gesperrt

Universität Pro-Palästina-Schmierereien an LMU-Gebäude

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Missbrauchsvorwürfe : „Das Kindeswohl scheint in Deutschland nicht Priorität zu genießen“ Missbrauchsexperte Johannes Heibel fordert angesichts des Verdachts gegen einen Erzieher in Oberhaching, Hinweise ernster zu nehmen. Im Interview erklärt er, warum Ämter als Teil des Systems ungeeignet für die Aufklärung sind und es eigene Stellen für Opferschutz und Prävention braucht. Interview von Iris Hilberth

SZ Plus Geschichte Neuhausens : Vom Metzgerlehrling zum Millionenbauer Ein Erbe mit einem ausschweifenden Lebensstil, ein rätselhafter Ortspatron und eine explosionsartige Entwicklung: Ein neues Buch über Neuhausen gibt Einblick in den Wandel vom Bauerndorf zur Arbeitervorstadt. Von Wolfgang Görl

UNSER FREIZEITTIPP

Was läuft für Kinder und Familien : Mit Knusperhexe und Nussknacker in die Adventszeit Diese Helden und Heldinnen sollte man nicht verpassen: Rotkäppchen, Hänsel und Gretel und der Kleine Lord stimmen auf Weihnachten ein. Von Barbara Hordych

