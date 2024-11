Wo die Rathaus-Koalition Ähnlichkeiten mit der gescheiterten Ampelregierung hat, welche Veranstaltungen am NFL-Wochenende geplant sind, was es mit dem neuen „Talent Campus“ von BMW auf sich hat und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Das Wackelbündnis im Rathaus In Berlin ist die Streit-Koalition geplatzt. Auch in München geraten sich Rot und Grün immer wieder in die Haare. Droht hier ein ähnliches Szenario (SZ Plus)?

„Törööö!“, die NFL ist da Am Sonntag findet zum zweiten Mal ein Spiel der amerikanischen Football-Liga in München statt. Welche Veranstaltungen am Wochenende geplant sind – und welche Rolle Benjamin Blümchen spielt.

Wie aus einem Fußballstadion ein Football-Tempel wird Größere Kabinen, spezielle Kameras, weiche Polster und gelbe Torstangen: In nur vier Tagen verwandelt sich die Arena des FC Bayern in ein „NFL-Stadium“. Der größte Unterschied ist dabei kaum sichtbar.

BMW baut ein Holzhaus gegen die Krise Trotz des massiven Gewinneinbruchs investiert der Autobauer weiter in den Standort München: Im neuen „Talent Campus“ soll der Nachwuchs fit für die Zukunft gemacht werden. OB Reiter lobt das – und bekennt sich zu einem umstrittenen Projekt.

„Einen Impf-Engpass im Winter wird es nicht geben“ Die Ständige Impfkommission hat RSV-Impfungen für alle Säuglinge empfohlen. Nach anfänglichen Lieferengpässen gibt es in München nun genug Impfstoff, um Babys vor der Atemwegserkrankung zu schützen.

Hat ein 80-Jähriger seinem Internet-Date Ecstasy eingeflößt? Der Mann soll der Frau Nussschnaps mit MDMA gegeben und sie danach angefasst haben. Doch er sagt: Ein sexuelles Interesse habe er nicht gehabt – seine Chats erzählen aber eine andere Geschichte (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Flughafen München Fast eine halbe Million Euro Parkgebühren

Sparmaßnahme Stadt München sagt Verleihung der Umweltpreise ab

Verbotenes Lagerfeuer Polizeieinsatz im Westpark - Mann von gut 30 Beamten festgenommen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Lebensratgeber Jochen Schweizer : „Handeln ist der Schlüssel zu allem“ Der ehemalige Stuntman, Fernseh-Host und Unternehmer hat ein neues Buch geschrieben. In dem verspricht er: Alle Probleme sind lösbar. Eine Annäherung an einen sehr überzeugten Macher. Von Philipp Crone

SZ Plus 35 Jahre Mauerfall : Aus Versehen in den Westen geflüchtet Im Sommer 1958 teilt zwar noch keine Mauer Berlin, eine Flucht steht aber schon unter Strafe. Die damals elfjährige Anja Walz und ihre Familie gelangen trotzdem vom sowjetischen in den amerikanischen Sektor - unabsichtlich und früher als geplant. Von Thorsten Rienth

UNSER FREIZEITTIPP

Wintermärkte : Wo es Anfang November in München schon weihnachtet In der Motorworld ist die Glühwein-Saison bereits eröffnet. Aber auch an anderen Orten in der Stadt werden Weihnachtsmarkt-Buden aufgebaut – wobei sie sich nicht überall so nennen. Von Sarah Maderer

