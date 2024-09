Die Stimmung nach dem Anschlag beim NS-Dokuzentrum, wie die Stadt die Kitaplatzvergabe verändert, Tag der offenen Tür am Klinikum Großhadern: diese und mehr Themen aus München.

Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

„In München hat rechtsextremer Terror Tradition“ Künstlerin Talya Feldman und Sibel Leyla, deren Sohn beim Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum im Jahr 2016 starb, über die Schüsse am Karolinenplatz und den falschen Umgang mit Opfern rassistischer Gewalt. (SZ Plus)

Erst Astronaut sein, dann Chirurg – alles an einem Tag Der Medizincampus in Großhadern lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür. Das Programm ist immens, und ein Selbstversuch zeigt: Hier kann man schon mal den Boden unter den Füßen verlieren.

Stadt ändert Kitaplatzvergabe Alleinerziehende werden künftig Bonuspunkte bekommen. Wie das System konkret aussieht und wer davon profitiert.

Münchner Sparkassen-Chef tritt zurück Ralf Fleischer, Chef der Stadtsparkasse München, gibt sein Amt zum 30. April 2025 aus gesundheitlichen Gründen auf. Sein Nachfolger wird Bernd Hochberger.

Das Sugar Mountain schließt – und macht weiter Ein letztes Wochenende lang wird auf dem „Happening Place“ gefeiert. Die Betreiber verraten schon, was sie danach im neuen Lifestyle-Quartier auf dem alten Betonwerk vorhaben.

Jackson-Brüder wirken wie ihre eigene Coverband Tito, Jackie und Marlon erinnern bei ihrem einzigen Deutschlandkonzert in München an ihren berühmten Bruder Michael Jackson. Viele Hits sind zu hören, aber manchmal wirkt alles auch ein wenig aufgesetzt. (SZ Plus)

Oktoberfest 2024: Wie die Wiesnwirte gegen den Bio-Hendl-Notstand kämpfen

Hohe Auslastung: Rekordwerte am Münchner Flughafen

Einbruch in Schwabinger Lokal: Gerade aus dem Gefängnis entlassen – und schon wieder festgenommen

Aktion zum Schulbeginn: Saure Drops für Raser

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Vor 15 Jahren: Mord am S-Bahnhof Solln : „Dominik hat Zivilcourage gezeigt, aber er hat es leider nicht richtig gemacht“ Er wollte Schüler schützen und wurde getötet: Vor 15 Jahren starb Dominik Brunner nach einer Auseinandersetzung mit gewalttätigen Jugendlichen. Claus Girnghuber erzählt vom Schock über den Tod seines engen Freundes – und vom richtigen Verhalten in gefährlichen Situationen. Von Kathrin Aldenhoff

SZ Plus Jan Hartwig im Interview : „Kein Stern bringt dir etwas, wenn das Restaurant nicht voll ist“ Der Münchner Spitzenkoch Jan Hartwig über die Bedeutung von Alkohol für die gehobene Küche und die Herausforderungen, ein eigenes Sternelokal zu führen. Interview von Sarah Maderer

