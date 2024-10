SZ Plus Innere Sicherheit : „Wir beobachten vermehrt Annäherungsversuche von ausländischen Geheimdiensten“

Verena Jackson vom Center for Intelligence and Security Studies an der Universität der Bundeswehr München beschäftigt sich mit Cyberattacken und der Einflussnahme Russlands auf den politischen Diskurs. Die Wissenschaftlerin sieht Deutschland nicht ausreichend vorbereitet auf Spionage und Sabotage.