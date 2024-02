Von Lisa Miethke

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Bündnis gegen rechts plant Neuauflage der Lichterkette Während am Wochenende bundesweit Hunderttausende für die Demokratie auf die Straße gehen, bleibt es in München ruhig. Doch die Organisatoren der Großdemo am Siegestor wollen bald ein weiteres Zeichen setzen. (SZ Plus)

Kommentar: Es ist Zeit für das nächste Zeichen Die Münchner Initiativen gegen Rechts wirken nach dem riesigen Erfolg der Großdemo am Siegestor zeitweise ratlos und überfordert. Junge Aktivisten und etablierte Organisationen müssen jetzt zusammenhelfen, um den Protest fortzusetzen (SZ Plus)

Pumuckl und der Pleitegeier Mit knapp 40 Wagen fällt der Faschingsumzug der Damischen Ritter in diesem Jahr kleiner aus. Und auch die Stimmung bei den Zuschauern ist verhaltener als in früheren Jahren.

Der blaue Portugiese und sein Isarbazi Das Start-up "Münchner Käsemanufaktur" übernimmt einen der beiden leer stehenden Läden von Schlemmermeyer am Viktualienmarkt.

Kreuzhofbrücken müssen abgerissen werden Die zwei 70 Meter langen Stahlbetonbauten auf der Garmischer Autobahn, über die täglich mehr als 60 000 Autos fahren, sollen durch Neubauten ersetzt werden. Die Stadt beginnt nun mit den vorbereitenden Arbeiten.

Die Feuerwehr soll bunter werden Die Vielfalt der Gesellschaft spiegelt sich bei den Einsatzkräften der Branddirektion nicht wider. Sonja Danzl, die Diversitätsbeauftragte des KVR, will dies ändern. Sie wirbt für mehr Frauen im Einsatzdienst und in der Verwaltung.

Großhadern: Mann mit Luftdruckwaffe löst Polizei-Großeinsatz aus

Urteil der Woche: Umstürzende Bäume sind als "naturbedingt hinzunehmen"

Klassikkonzert: Simon Rattle wirft den Brautstrauß

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FILMTIPP