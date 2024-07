DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

„Das hier hat nichts zu tun mit diesen Marlboro-Cowboys aus Hollywood“ Beim Cowboy Club an der Isar geht es zu wie im Wilden Westen. Die Mitglieder tanzen Square Dance, schießen mit historischen Waffen und beherrschen die Sprache der Sioux. Beim Tag der offenen Tür geben sie Einblicke in die Ernsthaftigkeit, mit der sie ihr Hobby betreiben. (SZ Plus)

Deutschlands seltsamste Steueroase: Anklage gegen sechs Bank-Manager In einem Holzstadl im Ebersberger Forst sollen Firmen aus dem Konzern der Hypo-Vereinsbank ansässig gewesen sein. Ohne Toilette und ohne Internet, aber zu einem günstigen Steuersatz. Die Staatsanwaltschaft München II hält das für reine Fassade und hat nun Anklage erhoben. (SZ Plus) (Exklusiv)

Verfassungsschutz warnt vor Scientology-„Tarnorganisation“ Ein von Scientologen gegründeter Münchner Verein versucht, mit einer Anti-Drogen-Kampagne junge Menschen anzusprechen. Auch gezielt während der Fußball-EM.

Zweitwohnsitz oder nicht? Ein Vater unterschreibt beim Studienbeginn der Tochter in deren Namen einen Mietvertrag. Jahre später verlangt die Stadt rückwirkend die Zahlung einer Zweitwohnungssteuer. Zu Recht? Das muss nun der Richter entscheiden. (SZ Plus)

EM in München: Geschaut, gebangt, gejubelt

Oberbayern und Schwaben: Hunderte Einsätze wegen Hagel und Starkregen

Test in der Weißenburger Straße: Haidhausens neue Fußgängerzone kommt Ende Juli

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Volksfeste : „Hundert Mal geiler als die Wiesn“ Das Bier ist billig, eine Reservierung unnötig, Belästigungen sind selten: Warum Jugendliche lieber auf Volksfeste im Münchner Umland gehen als auf das Oktoberfest - etwa in ein Bierzelt in Unterhaching. Von Sophia Coper (Text) und Claus Schunk (Fotos)

SZ Plus Freisinger Stadtmuseum im Asamgebäude : Geschichte im 65-Millionen-Euro-Bau Freising ist viel älter als München und erst seit 1803 bayerisch. Doch sieben Jahre lang war die Geschichte dieser Stadt, die so viel zu erzählen hat, nicht zugänglich. Einblicke vor der Neueröffnung. Von Birgit Goormann-Prugger und Marco Einfeldt

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Familien-Radtour: am Ammersee : Eine Tour für alle Am Westufer des Ammersees kommen Geschichtsinteressierte, Minigolffreunde und Schwimmnixen auf ihre Kosten. Das Radeln wird so fast zur Nebensache – und ist beliebig abkürzbar. Von Viktoria Spinrad (Text) und Nila Thiel (Fotos)

