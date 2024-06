Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Balkon an denkmalgeschütztem Haus in Sendling abgerissen Ein Bild zeigt die Reste der historischen Holzbalken, die den Balkon getragen haben. Der Eigentümer schweigt zu dem Vorfall – und die Stadt prüft: War der Abriss illegal? (SZ Plus)

Die Münchner Fußgängerzone wird zur Büromeile Geschäfte verschwinden oder brauchen immer weniger Platz, dafür sichern sich Versicherungen und Kanzleien die besten Lagen. Für Investoren ist das lukrativ – ein Experte sieht jedoch Risiken für die Stadt. (SZ Plus)

Der Konzern, der München prägt Seit 125 Jahren liefern die Stadtwerke Energie und kümmern sich um den Nahverkehr. Zum Geburtstag hat Aufsichtsratschef Dieter Reiter einige Wünsche.

Suchte er sein Opfer in der Disco? Ein damals 32-Jähriger soll im Club Neuraum eine junge Frau angesprochen, in sein Auto gelockt und in einer Tiefgarage vergewaltigt haben. Der Mann bestreitet das und präsentiert vor Gericht eine andere Version des Falls. (SZ Plus)

Eins putziger als das andere – diese Zoo-Tiere haben Junge Einige werden von ihren Eltern besonders gut geschützt, manche rennen den Pflegern schon bald davon, andere sind eher Energiesparer. Nachwuchs gibt es bei mehr als zehn Arten. Eine Vorstellungsrunde.

Unfall in der Maximilianstraße: Betrunkener BMW-Fahrer kracht gegen Regierungsgebäude

Mit Hubschraubern und mehreren Streifenwagen: Polizei jagt mutmaßliche Uhrendiebe quer durch Süddeutschland

Feuerwehr: Rauchwolke über der Stadt: Dachstuhl in Ramersdorf brennt

Schwanthalerhöhe: Sieben Brandstiftungen in vier Monaten – immer in der selben Tiefgarage

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Transsexualität bei der Bundeswehr : „Wer Menschen führen will, muss Menschen mögen“ Anastasia Biefang ist trans und war als Kommandeurin die Vorgesetzte von 700 Soldaten. Für Führungskräfte hat sie bei einer Diskussion an der Universität der Bundeswehr ein paar Tipps, die nicht nur im Umgang mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten Gültigkeit haben. Von Daniela Bode

SZ Plus Allergien : „Mitunter sind das ganze Jahr über Pollen in der Luft“ Der Klimawandel hat Auswirkungen auf die Blühperioden der Pflanzenwelt – und damit auch auf die Verbreitung und die Intensität von Allergien. Experte Moritz Eder erklärt, was den Menschen blüht und was sie tun können. Interview von Merlin Wassermann

UNSER KULTURTIPP

Was läuft im Jazz? : Blaue Noten statt rote Karten Von Local Heroes bis zu US-Stars: die Münchner Jazz-Alternativen während der Fußball-EM. Von Oliver Hochkeppel

